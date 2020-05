Barbosa prohíbe regreso de industria automotriz y de construcción el 1 de junio

Ante la posibilidad de un aumento en los contagios por Covid-19, el gobernador de Puebla, Miguel Ángel Barbosa, emitió un decreto con el que prohíbe el regreso de las actividades en las industrias automotriz y de la construcción a partir del lunes 1 de junio, como fue anunciado por el Gobierno Federal.

El mandatario explicó en su documento que su decisión responde al alto número de contagios que persiste en el estado, cuya curva epidemiológica se encuentra en su punto más alto.

Barbosa argumenta que “lo peor está por llegar”, toda vez que la tasa de letalidad del virus en el estado de Puebla está en 19 %, “pero el que se muere significaba el 100 % en la familia de otros seres”, por lo que estimó que se debe dar prioridad a la vida sobre la economía.

Las empresas automotrices y de autopartes tienen razón al señalar la importancia de las cadenas productivas de las que forman parte a nivel estatal, nacional y mundial. Sabemos que no se puede parar. También estamos al tanto de los protocolos de seguridad de sus empresas. pic.twitter.com/tM97D862FC — Miguel Barbosa (@MBarbosaMX) May 22, 2020

Barbosa pide respetar esfuerzo de médicos contra Covid-19

El gobernador por Morena señaló que deben respetarse los esfuerzo de quienes han acatado “con diligencia y cuidado” las medidas de salud dictadas por las autoridades sanitarias, así como a los médicos, enfermeras, camilleros, personal de salud y servidores públicos que han fallecido tras contraer Covid-19 en su lucha para la pandemia, y evitar que esta “se vuelva catastrófica” en Puebla.

Barbosa indicó que su gobierno dará prioridad a las vidas por encima de la reactivación de la industria y la economía

En el documento de dos cuartillas, el gobernador agregó que esta pandemia “cambió la vida de los humanos”, quienes somos un mecanismo ingenioso, inteligente, pero frágiles, nos estropeamos con facilidad y tarde o temprano nos estropeamos del todo”, aseguró.

Refirió además que en la entidad se han registrado 335 muertes relacionadas con el nuevo coronavirus, y que por ello “no podemos ser inmunes al dolor humano, hacerlo sería renunciar a los ideales y convicciones por los que marchamos y protestamos muchas veces, en contra de los gobiernos neoliberales que veían a los pobres como cifras y datos”, aseveró.

Finalmente, aseguró que su gobierno no está en contra de ninguna persona, empresa o autoridad. Dijo que no cree en soluciones precipitadas, pues es alguien que se ha formado y que conoce la política, y que el regreso a las actividades de estas industrias “traicionaría el mandato que me otorgaron y a la confianza que en este gobierno depositaron”.