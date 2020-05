Barbosa pide a PAN acreditar denuncias contra subsecretario de Bienestar

Miguel Barbosa pan

Miguel Barbosa Huerta, gobernador de Puebla, le solicitó a la dirigente estatal del PAN, Genoveva Huerta Villegaz, acreditar las pruebas por la denuncia que presentó ante el Instituto Electoral del Estado (IEE).

Ésto último en contra del subsecretario de Vivienda de la Secretaría del Bienestar, José Antonio López Ruiz, por promoverse electoralmente de la administración estatal.

Los paquetes alimentarios e higiénicos se están repartiendo de manera universal y casa por casa. Cualquier acción que no acate estos lineamientos será investigada y en su caso sancionada. pic.twitter.com/zmEpCT41M1 — Miguel Barbosa (@MBarbosaMX) May 5, 2020

El mandatario estatal aseguró que la dirigente estatal de Acción Nacional está "fuera de brújula", ya que dice cosas que no son ciertas y solo argumenta sin fundamentos; asegura que hasta la fecha no se han presentado irregularidades en la entrega de los paquetes alimentarios a las personas que están confinadas por la pandemia.

“Que no se confunda, la denuncia que presentó la presidenta del PAN es supuestamente por la entrega de carne, no por paquetes alimentarios, a los macro paquetes que hemos entregado de 25 kilos, en eso no está la Secretaría de Bienestar de la cual el subsecretario José Antonio López forma parte", dijo.

Agregó: "Que lo acredite la señora, está fuera de brújula, dice cosas que no son ciertas, argumenta sin fundamento, no la tomen en cuenta, no le den importancia a lo que dice y hace”.

En Puebla seguimos adelante gracias a la colaboración de todas y todos los poblanos, seguiremos trabajando, pensando en los más vulnerables. La grandeza de Puebla la haces tú. pic.twitter.com/LcMOPE71v7 — Miguel Barbosa (@MBarbosaMX) May 6, 2020

Barbosa no descarta despedir a funcionarios

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, no descartó que podría despedir y fincar responsabilidades contra los funcionarios públicos que estén entregando los paquetes alimentarios de manera diferente a lo estipulado.

Indicó que estos deben darse a las familias confinadas casa por casa, luego de que el delegado de Gobernación en Huauchinango, de apellido Marroquí fue acusado de la entrega irregular este programa.

La presidenta del PAN Genoveva Huerta, informó el lunes que su partido presentó una denuncia contra José Antonio López Ruíz, subsecretario de Vinculación y Políticas de la Secretaría de Bienestar por presuntos actos anticipados de campaña, luego de que difundió un vídeo en el que entregó carne en colonias de Puebla durante la contingencia del COVID-19.