Bárbara de Regil en la POLÉMICA; atacó al Gobierno de AMLO y Noroña le contesta

A través de redes sociales se desató la polémica luego de la que famosa actriz mexicana, Bárbara de Regil, criticó de manera indirecta la administración ancabezada por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México.

La famosa actriz recibió una inesperada respuesta del fiel defensor de AMLO; el diputado federal del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, contestó casi enseguida a las publicaciones de la protagonista de una serie de narcotráfico.

Bárbara de Regil, escribió:

"Qué pasa con la inseguridad en México ? Por que me siento con mas miedo que nunca .... por q todos los días me entero de un secuestro ? De un muerto más ? Hasta donde mi México ? Una mexicana triste"

"Qué pasa con la inseguridad en México ? Por que me siento con mas miedo que nunca .... por q todos los días me entero de un secuestro ? De un muerto más ? Hasta donde mi México ? Una mexicana triste" — Bárbara de Regil (@barbaraderegil) 14 de junio de 2019

Sus palabras no fueron aceptadas por los usuarios, quienes cuestionaron su protagonismo en la serie "Rosario Tijeras", misma que trata de grupos criminales y la venganza a muerte.

La actriz fue duramente criticada, ya que además de su participación en la famosa serie, le reclamaron haberse dado cuenta "hasta ahorita" de todo lo que sucede en México; los secuestros y la violencia en el país, tiene muchos años.

"Probablemente vivías en una burbuja, probablemente no te informabas, probablemente hasta ahora despiertas y ves la realidad de México, una realidad que tiene décadas..."

"Los secuestros llevan más de 30 y tantos años, la violencia en el país aumentó desde el sexenio de Calderón al igual que los feminicidios, esto no es un tema de hoy, esto lleva años pero antes las redes sociales no eran tan activas o no existían."

Por la falta de valores en casa y por actrices cómo tú que hacen narcoseries que promueven la apología del delito. pic.twitter.com/G243J2gO9N — ·FAFHOO· �� El Infiltrado (@Fafhoo) 16 de junio de 2019

"Que porquería de moral. Promover la violencia y luego llorar porque México está mal."

"¿Recuerdas cuando el Verde te pagó por publicidad? Ah bueno, pues ahí tu contribución a este México violento que ahora quiere levantar nuestro Presidente."

"Jajajajajajajaja parece que esta mujer tenía años viviendo en la Luna y recién regresó a Mexico"

Pero la cosa no paró ahí; Noroña, también enfureció con sus palabras y de igual forma decidió responder a la actriz:

¿Acabas de regresar a México después de 12 años fuera del país? ¿O eres prianista y antes la inseguridad te valía madre? ¿Te enteraste de la desaparición forzada de los 43 normalistas o de los 250,000 desaparecidos? https://t.co/qWLcUTwyMa — Fernández Noroña (@fernandeznorona) 17 de junio de 2019