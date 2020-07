Bajo tortura, Tomás Zerón interrogó a El Cepillo por caso Ayotzinapa; revelan video

Este lunes fue revelado un video que muestra a Tomás Zerón, ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la antigua Procuraduría General de la República (FGR), en un interrogatorio irregular en el que es sometido Felipe Rodríguez Salgado, alias ‘El Cepillo’, presunto integrante del cártel Guerreros Unidos, y señalado de ser unos de los responsables de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

El material habría sido grabado momentos antes de que el presunto criminal fuera presentado ante el Ministerio Público. En el video se ve a Tomás Zerón –hoy prófugo de la justicia– vestido de negro, acompañado de otros agentes, mientras interrogan al presunto autor material de la desaparición de los normalistas, y quien fue detenido en enero de 2015.

Bajo tortura, Tomás Zerón interrogó a El Cepillo por caso Ayotzinapa; revelan video

“Vamos a empezar, dime todo lo que sepas de los estudiantes. Para llegar a un acuerdo, la primera mentira que me digas, se acabó todo”, le advierte Tomás Zerón a ‘El Cepillo’ que aparece esposado, sin camisa, con una tela en la cabeza y sentado en una silla.

Exhiben interrogatorio irregular de Zerón

El audio de gran parte de la grabación no es fácil de distinguir, pero se alcanzar escuchar algunas palabras del ex funcionario como del presunto integrante de Guerreros Unidos.

—“Ya valió madres. La primera mamada que me digas cambiamos el tono, ¿va? Tú dinos, cómo quieres tú. Entonces tú no vas a ser la excepción, tú no te la pongas difícil”, dice Tomás Zerón.

— “¡Vale!”, responde 'El Cepillo'.

—"Vamos a empezar. Tú dime todo lo que sepas de los estudiantes. La primera mentira que me digas, se acabó el tema y empezamos”, se escucha decir al ex director de la AIC.

— “Me llamaron”, dice 'el Cepillo'.

— “¿Quién? Dilo más fuerte ¿Quieres más suave? Más suave”, pregunta Zerón.

—“Estábamos ahí… en Cocula”, agrega 'el Cepillo'.

—“¿Qué día es?”, cuestiona Zerón.

— “No me acuerdo. Queríamos que fuéramos para Iguala, que porque estaban entrando los del color (Los Rojos, grupo criminal que estaba en conflicto con Guerreros Unidos)”, responde el Cepillo. Esto constituye la primera versión que dio la PGR sobre que los normalistas habían sido confundidos con miembros de otro cártel.

En un momento Zerón le pregunta al detenido si quiere una camisa para ponerse. Después, ‘El Cepillo’ aparece ya con una playera blanca y se le pregunta: “¿por qué tienes lastimada la rodilla?”. E incluso se le promete: “Dilo, nadie te va a hacer nada”. Él contesta que “los chavos” lo “aventaron”.

Te puede interesar: Ubican a Tomás Zerón en Canadá; inician acciones para su captura y extradición

Tomás Zerón cuenta con una orden de aprehensión por posibles irregularidades en la indagatoria sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. En los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI), al exfuncionario se le señaló como responsable de haber violado el debido proceso, al alterar evidencia del caso y haber sembrado bolsas de plástico con osamentas en el río San Juan.