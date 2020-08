Bailando rock and roll, egresan del IMSS pacientes recuperados de COVID-19 (VIDEO)

Con el tema del grupo Queen "We will rock you" de fondo, el personal médico y administrativo del Hospital de Expansión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), localizado en el Autódromo Hermanos Rodríguez, despidieron a sus pacientes recuperados de COVID-19.

Javier Michel García Acosta, director de la clínica, dijo que la idea de despedir a los recuperados de la enfermedad que ha causado la muertes de más de 55,000 personas en México, fue para hacerles sentir que han ganado unas batalla más y regresarán a la vida.

“Aquí atendemos personas de todas las edades que salen a reintegrarse a su vida cotidiana, por eso elegimos esta canción a manera de estimular al paciente y al personal, porque ellos también quieren gritar: lo logramos, le ganamos al COVID”, dijo García Acosta.

Los pacientes egresados del IMSS Autódromo Hermanos Rodríguez fueron despedidos con aplausos y el sonar de la campana. Foto: IMSS

Hospital del IMSS Hermanos Rodríguez atiende a más de 1,500 enfermos de COVID-19

De acuerdo con el director del Hospital de Expansión del IMSS, Autódromo Hermanos Rodríguez, desde la apertura de la clínica de la pandemia, se han atendido a 1,520 pacientes por COVID-19, de los cuales han egresado aproximadamente 900 y ocho han sido extubados gracias a las rehabilitación que ahí se les brinda.

"El modelo inicial que tenía el Autódromo era para pacientes convalecientes, sin embargo, por la pandemia, como se presentó en el Valle de México y en la República, tuvimos necesidad de mejorar, de reconvertirnos y de adaptarnos a las circunstancias. Tuvimos esa capacidad de hacerlo, y ahora recibimos a pacientes moderados, complicados e intubados”, explicó.

Añadió que una vez egresados, a los familiares de los enfermos se les explica el tratamiento que siguió el enfermo, en qué estado de salud abandona la unidad e indicaciones a seguir en su domicilio, al tiempo que agradecen la confianza que les otorgan para tratarlos.

De acuerdo con el útimo corte de la Secretaría de Salud, la Ciudad de México concentra un total de 83,683 casos confirmados de coronavirus, además de 15,273 casos sospechosos, lo que la coloca como la entidad del país más afectada por la pandemia.