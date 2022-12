Bad Bunny fue la razón por la que un papá viajó 800 km ¡Este es el video! Foto: TikTok @darzagaz

Una chica y su amiga, estaban listas para abordar un avión que las llevaría hasta Monterrey, donde se llevaría a cabo el concierto de Bad Bunny, pero en el último momento, su vuelo fue cancelado y su papá salió al rescate, las llevó por más de 800 kilómetros de carretera para que no se perdieran el evento, ¡no te pierdas el video de TikTok!

En La Verdad Noticias queremos decirte que no solo ellas fueron las afectadas, pues otras fans que planeaban asistir también perdieron su vuelo, pero no fueron tan afortunadas de tener a un padre tan amoroso que no dudo ni un momento en tomar las llaves de su camioneta y llevarlas el mismo hasta las puertas de estadio.

Anteriormente, te contamos que está por vencer el plazo para Ticketmaster que la PROFECO le impuso, luego de gran escándalo que ocurrió con la venta de boletos para el concierto del “conejo malo”, porque fueron cientos de fans los que denunciaron que sus tickets originales no fueron admitidos y muchos estaban clonados.

Padre conduce 10 horas por el concierto de Bad Bunny

#BadBunny fue la razón por la que un papá viajó 800 km ¡Este es el #video! pic.twitter.com/ammwjiyZnQ — LuNaPieNa (@MyllitaseiBrada) December 15, 2022

Daniela Arzaga publicó en su cuenta de TikTok, @darzagaz, como fue que su papá la salvó, pues horas antes de que se dirigieran al aeropuerto, ella y su amiga, recibieron un mensaje de la aerolínea en el que se les avisaba que el vuelo se canceló por motivos meteorológicos y el tiempo se les terminaba.

Pero todo eso cambio cuando su padre, al enterarse del percance, les dijo que se alistaran, que el mismo las llevaría por carretera hasta la entrada del estadio BBVA en Monterrey, un hermoso gesto por su parte, ya que se trataba de un viaje de 810.5 kilómetros desde chihuahua.

¿Cuál es el éxito de Bad Bunny?

Hombre sentando. Foto: elpais.com

Benito Antonio Martínez Ocasio, tuvo su gran momento de fama en 2020, tras lanzar tres discos nuevos: Las que no iban a salir, El último tour del mundo y “YHLQMDLG”, sigla que resume la frase “yo hago lo que me da la gana”, con los que se convirtió en el cantautor de música urbana más escuchado en Spotify ese año.

