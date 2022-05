Azucena Uresti acusa hackeo; dice que no filtró autopsia de Debanhi Escobar

Luego que el padre de Debanhi Escobar, Mario Escobar, acusó a la periodista Azucena Uresti de haber filtrado la segunda autopsia de su hija y que ella se presuntamente se lo confirmó mediante mensajes de WhatsApp, la comunicadora se pronunció al respecto.

A través de su cuenta de Twitter, la presentadora de Milenio Televisión acusó de hackeo y pidió que se investigue a quién se tomó la atribución de enviar mensajes a Mario Escobar sin su consentimiento.

En un tuit, la presentadora negó las acusaciones en su contra y aseguró que ella no filtró la segunda autopsia de Debanhi que su padre entregó a la Fiscalía de Nuevo León, pues dijo que sólo informó lo expuesto por Elena Reyna en El País.

Azucena Uresti dice que sufrió hackeo

A través de un video, Mario Escobar compartió que recibió unos mensajes de la periodista que no eran para él. “Soy Azucena Hablamos esta tarde…Oye fren porqué no quiere contestar el fiscal?... Duda personal again…Digo ya sabes que yo siempre he ido del lado de la fiscalía/ A pesar de todo el desmadre”, se puede leer en la captura presentada por el padre de la joven.

Ante ello, la comunicadora aseguró que los mensajes de WhatsApp exhibidos son apócrifos, pero reconoció que sí salieron de su teléfono, aunque aclaró que ella no los escribió, asegurando que fue víctima de un hackeo.

“Aquí dos respuestas a preguntas que me han hecho: Primero,evidentemente, yo no escribí el mensaje que se me atribuye. Estamos investigando lo sucedido pues estaba a punto de entrar al aire,mi último mensaje fue a las 21.30 y alguien se tomó una atribución sin mi consentimiento”, escribió Azucena en su cuenta de Twitter.

Asimismo, agregó: “Segundo, a mi no me filtraron ningún documento yo reporté lo que El País reveló en su portal. Las campañas para hacer daño cada vez son más frecuentes pero no tengo porque esconder absolutamente nada y los hechos hablan por sí mismos. Gracias por su apoyo”.

Azucena Uresti es presentadora de noticias y periodista mexicana. Es egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación con especialidad en periodismo de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, recientemente la conductora fue señalada por el padre de Dehanhi Escobar quien pidió investigar a la periodista por la presunta filtración de la autopsia de su hija.

