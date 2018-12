Ayer playmate en Venezuela, hoy funcionaria en México

El alcalde Xavier Nava Palacios lamentó que se iniciara “una campaña misógina y xenófoba” contra la hoy funcionaria María Fernanda Castrillo.

Todo comenzó cuando en San Luis Potosí, el alcalde Xavier Nava Palacios reconociera ante los medios de comunicación que en su equipo de trabajo, estaría la playmate venezolana María Fernanda Castrillo quien estaría al frente de la dirección de Imagen Institucional de Comunicación Social, esto tras ser cuestionado por la prensa local sobre la funcionaria.

Ayer playmate en Venezuela, hoy funcionaria en México.

Los medios locales habían asegurado que la mujer que había posado para la portada de la edición de Playboy de su país; Venezuela en mayo del 2007 y además era una de las mejores pagadas del gobierno municipal de San Luis Potosí.

Ante lo anterior, el edil Xavier Nava, dijo que lamentaba que algunos medios de comunicación iniciaran “una campaña misógina y xenófoba” contra la funcionaria por haber participado en una revista muy popular entre los hombres.

Sin embargo los reclamos y criticas al alcalde no se hicieron esperar, estos tras haber dado un cargo público, ante esto Nava Palacios informó que Fernanda Castrillo lo ha acompañado desde que era candidato del PAN a la presidencia municipal y que es por su trabajo, con lo que ha demostrado ser muy capaz para trabajar donde fue asignada.

Playmate venezolana obtendría cargo público.

"Por supuesto, si no, no estaría trabajando aquí, pero es terrible que se sumen a una campaña de desprestigio. Me parece lamentable que eso lo hagamos, creo que las mujeres merecen absoluto respeto, cuestionar esto y hacerlo como se está haciendo en distintos medios y tratando de hacer un gran escándalo de ello, me parece una campaña delicada, porque hay violencia contra la mujer”, aseveró.

Otro punto que aclaró el alcalde es que él no fue quien la contrató para trabajar en el ayuntamiento, afirmando que había sido el director de área, asegurando que hasta el momento no existe cuestionamiento alguno a su profesionalismo.

Al ser cuestionado acerca del porqué contratar a personas extranjeras, al recordarle la nacionalidad venezolana de Fernanda Catrillo, y no ha oriundos de San Luis Potosí, el edil se limitó a responder que “hay oportunidades para todos”.

Xavier Nava Palacios alcalde de San Luis Potosí.

"Yo nací en la Ciudad de México, todos tenemos una oportunidad para poder trabajar lo que hay que hacer es respetar a las personas en su integridad y me parece que está campaña que están tratando de armar, es bien lamentable".

Por último, Xavier Nava dijo que si la funcionaria quien es de origen venezolano, decide dar inicio a una demanda por la afectación en su integridad, con respecto a los cuestionamientos por su cargo, dijo; el ayuntamiento la va a respaldar.