Avispón asiático llega a México; captan primeros hallazgos en Monterrey (VIDEO)

A principio del mes de mayo, el avispón asiático, también como “el avispón asesino”, insecto de más de 5 centímetros fue visto entre los habitantes de Washington, en Estados Unidos. La noticia alertó a los pobladores de norteamericanos debido a éste es un devorador de abejas y hasta roedores.

Este avispón gigante de origen japonés ha hecho sus primeros avistamiento en México, en donde presuntamente fue visto por un poblador de Monterrey en el estado de Nuevo León, quien no dudo en documentar el momento y compartirlo a través de sus redes sociales.

Pobladores de Monterrey reportaron los primeros hallazgo del avispón asiático

El usuarios identificado como Julio Gamboa, captó el momento en que uno de estos insectos llegó a su vivienda. En las imágenes se puede observar el gran tamaño del aguijón, el según su relato se trata de un ejemplar de avispón japonés gigante.

“Bueno, pues no hay hora que no llegue y plazo que no se cumpla, al parecer tenemos ya al abejorro japonés mandarina, vean el tamaño. Increíble, jamás me imaginé ver que llegara tan rápido este animal”, relató el hombre durante la grabación, mientras enseñaba el gran tamaño del insecto.

Captan al sur de #Monterrey este avispón gigante... Regiomontano narra su asombro al mostrar al insecto volador en su domicilio ��... ��������... pic.twitter.com/U6swBM79M2 — Yadith Valdez (@yadithvaldez) June 18, 2020

Alerta en Monterrey por avispón asiático

El usuario dio a conocer la peligrosidad de este animal, por lo que advirtió a los pobladores de Nuevo León, ya que dijo, “estos animales son carnívoros, matan a las abejas, andan patrullando y cuando encuentran una colmena mandar una señal, con la cual traen a más abejorros.”.

La persona se dijo sorprendida por el gran hallazgo de este insecto a quien describió por su gran magnitud “vean el aguijón es demasiado grande, el animal es muy grande, es el famoso abejorro japonés. Increíble, pero ya llegó”, aseguró.

Avispón asiático puede matar personas

Este insecto es corpulento, con un poderoso veneno y una afilada mandíbula capaz de invadir y masacrar desde una colmena de abejas entera en cuestión de horas, hasta animales como roedores.

De acuerdo con la ficha técnica del Centro Nacional de Información sobre Especies Invasoras de Estados Unidos, los primeros hallazgos de este insecto se registraron en el 2019, el cual se cree llegaron al país norteamericano por posible importación ilegal de especies vivos con fines alimenticios y medicinales.

De acuerdo al centro, el veneno de estas avispas gigantes es tan potente que incluso puede causar la muerte de las personas con tan solo una picadura.

Avispón asiático llega a México

Avispón asesino en México

Por lo que se sabe de este peligroso avispón, es una asesino de pequeñas abejas, a quienes decapita y usan sus cuerpos para alimentar a sus crías. Además, posee un aguijón largo que logra atravesar los trajes especiales de los apicultores y por ello cualquiera está en peligro de ser víctima de la Vespa Mandarinia. La República mexicana tiene una gran cantidad de flora y fauna, en las que se podría ubicar de manera inmediata una plaga completa del avispón asesino.

Te puede interesar: Avispón asiático asesino LLEGÓ a Chile, un agricultor atrapó un ejemplar (VIDEO)

De acuerdo con la Comisión de la Biodiversidad, el avispón asiático gigante es la especie más grande de avispón que se tiene conocimiento hasta ahora puesto que el de las obreras pueden llegar a medir hasta 3,5 centímetros y las reina hasta 5 centímetros; a diferencia de otras avispas esta realiza sus nidos en hoyos en el suelo y no en los árboles o edificios.