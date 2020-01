Aviso epidemiológico acerca del Nuevo Coronavirus, origen, acciones en México y recomendaciones.

Para evitar el contagio del Nuevo Coronavirus o 2019-nCoV en México, se debe conocer de dónde proviene, cómo se contagia, qué síntomas provoca y cuáles son las recomendaciones, para evitarlo; por lo que, a continuación, daremos a conocer todos los detalles del mortal virus chino.

¿Qué es el coronavirus?

Es un virus que ataca tanto a animales como a seres humanos, su capacidad de mutación, ha provocado que, se tengan entre los más temidos el Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS) y el Síndrome Respiratorio de Oriente Medio (MERS).

Sin embargo, no todo termina ahí, existen muchos tipos de coronavirus, están el SARS-CoV y MERS-CoV, SARS-CoV y Beta-CoV, los cuales son antecesores y en nada similares al nuevo coronavirus el 2019 Novel Coronavirus o 2019-nCoV, cuyo genoma fue estudiado y publicado en el 2019 por las autoridades de sanitarias chinas.

¿Dónde se ha propagado el 2019-nCoV?

Se debe saber que, el coronavirus que ha ocasionado la alerta de las Unidades de Vigilancia Epidemiológica y a la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública y al Sistema Nacional de Salud, son el 2019-nCoV, y cuya propagación ha iniciado en China, siendo llevado por contagio a Japón, Tailandia, Corea del Sur y Estados Unidos de América.



Los informes documentaron que muchos de los pacientes inicialmente notificados en el conglomerado identificado, tenían como vínculo un mercado de mariscos y animales en Wuhan, China; sin embargo, en otros pacientes no se pudo documentar dicho vínculo, lo que evidencia la posibilidad de propagarse limitadamente de persona a persona.

¿Cómo comenzó el Nuevo Coronavirus?

La provincia de Hubei, China en Wuhan, se detectó el primer caso que, fue vinculado con un mercado de mariscos y animales en el año 31 de diciembre de 2019, donde resultaron 27 casos del Síndrome Respiratorio Agudo que, aún no podía ser identificado, pues, se desconocía su etiología.

El Nuevo Coronavirus (2019-nCoV), fue identificado el 7 de enero de 2020, y se confirmó que, era el causante del Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS).

Unos días más tarde el 13 de enero de 2020, ya se había propagado a Tailandia, cuando una persona de 61 años de edad quien, era ciudadano chino que, vivía en Wuhan, pero que, viajó a Tailandia, fue identificado como portador del 2019-nCoV por el Ministerio de Salud Pública de Tailandia.

Tan solo un día más tarde, Japón se vio afectado por el virus, pues el 14 de enero, otra persona fue diagnosticada con el 2019-nCoV, luego de su regreso de la Ciudad de Wuhan.

Corea del Sur, tampoco escapó de la propagación, pues, el 20 de enero se detectó un caso de 2019-nCoV en una persona que, recientemente había visitado Wuhan, China.

Otro caso más, del 2019-nCoV, se presentó en los Estados Unidos, luego de que, el afectado regresara de un viaje en China, donde, visitó la provincia de Wuhan.

México está libre del coronavirus hasta el momento

Hasta el momento, la nación mexicana, no cuenta con casos identificados por 2019-nCoV.

México brindó recomendaciones para viajes a China

Por medio de la Dirección General de Epidemiología publicó un Aviso Preventivo de Viaje a China, en este, se pedía no viajar a China en caso de que, fuera muy necesario, además, se indicaron las medidas higiénicas a llevar a cabo, para evitar el contagio del 2019-nCoV.

Sugerencia: lavar manos con frecuencia con jabón y agua, verificar que los alimentos a ingerir estén bien cocidos y beber solo agua embotellada, no asistir a lugares con mucha concurrencia; así como, no tocar animales muertos o vivos, no consumir carne cruda y, sobre todo, no relacionarse con individuos enfermos.

Recomendaciones que México implementará

Informará al personal de primer contacto en unidades médicas públicas y privadas de todo el país respecto al Nuevo Coronavirus (2019-nCoV).

Garantizará la notificación de los casos sospechosos a través de la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria (UIES) al teléfono 5337-1845 o al 800 00 44 800 y al correo ncov@dgepi.salud.gob.mx.

Si existe más de un caso sospechoso por posible portación del 2019-nCoV, se deberá confirmar por medio de un estudio epidemiológico, y los detalles se deberán informar al correo electrónico ncov@dgepi.salud.gob.mx, así como al nivel técnico inmediato superior.

Si se sospecha que una persona es portadora del 2019-nCoV, deberá ser puesta estrictamente en cuarentena, y la unidad hospitalaria que lleve el caso, tendrá que ejercer el protocolo médico de transmisión por gotas.

Será necesario que, las personas sospechosas por 2019-nCoV, tengan un estricto seguimiento hasta que, se compruebe si son o no portadoras, para que, se tomen las medidas necesarias, para su atención médica y evitar la propagación.

Además, incentivará el cumplimiento de las metodologías y procedimientos de vigilancia epidemiológica y de diagnóstico por laboratorio, y participará activamente en la toma de decisiones de medidas de prevención y control ante casos sospechosos.

También, tendrá el compromiso de distribuir la información pertinente al 2019-nCoV a todo el sector de salud de México, para que, puedan detectar y manejar adecuadamente los casos que se llegarán a presentar.

¿Cómo saber si se porta el 2019-nCoV?

No importa la edad, si se presenta fiebre y síntomas de enfermedad respiratoria aguda, luego de un reciente viaje a Ciudad de Wuhan, China, o si se ha tenido contacto con una persona infectada por el 2019-nCoV, o que se sospeche que sea portadora, hasta 14 días de enfermarse, podría, también, tener el coronavirus.

¿Cómo se confirma si se tiene el Nuevo Coronavirus?

Todo caso sospechoso en México, tendrá que, pasar por un estudio de laboratorio emitido por el InDRE, donde, se confirme si está o no infectado con el 2019-nCoV, es importante, destacar que tanto el tratamiento como el virus, se continúa en estudio; por lo que, la información se continuará actualizando.

