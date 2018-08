Avelina Lésper critica el grafiti y la agreden con un pastel.

Avelina Lésper, critica de arte mexicano, fue agredida al salir del Museo de la Ciudad de México física y verbalmente tras el debate que sostuvo con algunos grafiteros.

“Al final, hablando para las cámaras de MILENIO, dos mujeres me empezaron a jalar del cabello, empezaron a amenazarme diciendo que a qué le tenía miedo. Cuando salgo del recinto, se acercó un tipo con enorme violencia, me aventó un pastel, me golpeó de la fuerza con la que lo hizo y me tuve que ir huyendo”, contó Lésper.