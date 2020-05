Autoriza Cofepris 3 pruebas serológicas para detectar coronavirus

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) aprobó el uso de tres pruebas serológicas desarrolladas para detectar la presencia de anticuerpos relacionados con el nuevo coronavirus en la sangre.

A través de un comunicado, la Comisión indicó que las pruebas fueron creadas por los laboratorios Abbott Laboratories INC, Beijing Diagret Biotechnologies Co., Ltd y Hangzhou Boites Biotech Co. Ltd.

La dependencia indicó que se estableció un protocolo para la evaluación de estas pruebas con el objetivo de garantizar la eficacia en sus resultados, en coordinación con el Instituto Nacional de Nutrición y Ciencias Médicas “Salvador Zubirán” y TecSalud del Tecnológico de Monterrey.

La Cofepris advierte que tener anticuerpos protectores IgG no excluye la posibilidad de una eventual reinfección.

Para el caso del fabricante Abott Laboratories INC, la prueba recibe el nombre de Architect SARS CoV-2 IgG, y el principio de funcionamiento es Ensayo Inmunoenzimático cuantitativo.

Beijing Diagret Biotechnologies Co., Ltd diseñó la prueba 2019-nCoV Specific Test (IgG & IgM antibody determination kit), cuyo principio es el de Ensayos de flujo lateral cualitativos (Prueba rápida) IgG e IgM.

Por último, la prueba del laboratorio Hangzhou Biotest Biotech Co. Ltd. recibe el nombre de COVID 19 IgG-IgM Cassette, Prueba Rápida COVID-19 IgG/IgM, inmunoensayo cromatográfico para la detección cualitativa de anticuerpos IgG e IgM para SARS-CoV-2.

Pruebas serológicas avaladas por Cofepris

Las pruebas miden la cantidad de anticuerpos IgG (inmunoglobulina G) e IgM (Inmunoglobulina M) en la sangre, aunque la dependenci asegura que tener estos anticuerpos protectores no excluye la posibilidad de una eventual reinfección.

Los usuarios de las pruebas listadas en la tabla anterior, deberán obligadamente reportar los resultados de la siguiente manera:

IgM-/IgG- No hay evidencia de infección por SARS-Cov 2.

IgM+/IgG- Probable infección reciente sin anticuerpos protectores.

IgM+/IgG+ Probable Infección reciente con anticuerpos protectores en desarrollo.

IgM-/IgG+ Probable infección pasada con anticuerpos protectores.

Cofepris agrega que en el caso de presentar anticuerpos IgG, la interpretación es que la persona ha desarrollado una respuesta inmune tras ser contagiado por el virus, mas esto no determina de forma categórica la inmunidad.

Te puede interesar:Centro Médico ABC suspende pruebas de Covid-19 por restricción de Cofepris

La presencia de anticuerpos IgM indica que el sujeto ha sido expuesto al virus y sugiere que el contacto ha ocurrido en las dos semanas anteriores a la muestra y la presencia de anticuerpos IgG e IgM en forma simultánea, indica que la enfermedad está pasando su forma aguda.