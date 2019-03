Autoridades educativas derrumban aulas y no regresan a reparar los daños tras el sismo en el EdoMex

Alumnos se quedarán sin escuelas luego de que las autoridades negaran el apoyo que iban a brindarle a las instalaciones tras sufrir daños del sismo en EdoMex.

La construcción de la escuela fue realizada hace 40 años y aunque ya tenía antigüedad, el sismo terminó destruyendo 14 aulas; mismas que no volvieron a construirse.

Dos planteles del nivel primaria y secundaria que resultaron dañados hace dos años en el sismo del 19S operan con graves daños, pero aún no han sido reconstruidos por autoridades de Educación del Estado de México, por lo que más de mil 500 alumnos estudian en condiciones precarias y de riesgo.



José Luis Marín Ríos, subdirector de la Secundaria, número 57, General Porfirio Díaz, ubicada en Guadalupe Victoria precisó que hace más de un año y seis meses, una empresa que supuestamente había ganado la licitación acudió a demoler parte de un edificio, pero ya no volvió y solo dejó el cascajo.



En este plantel se debe reconstruir el taller de Tecnología de Contabilidad, Laboratorio de Ciencias II, laboratorio de Tecnología y Diseño de Circuitos Electrónicos, aula de medios, espacio de contraloría y dos módulos sanitarios.

"En diciembre, vino una compañía, les dimos todas las facilidades para que pudieran ingresar, nos dijeron que después de las vacaciones ya iban a construir las aulas, pero al último resulta que no les dieron el proyecto completo por eso no han iniciado los proyectos de reconstrucción, parece que no les asignado los recursos completos", precisó Marín Ríos.