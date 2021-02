Autoridades dejan cadáver abandonado más de 12 horas

Una persona fallecida en la Ciudad de México (CDMX) , identificada como Alberto Rojas, fue encontrada por vecinos dentro de un inmueble ubicado en la calle Doctor Enrique González Martínez 54, cerca del Museo del Chopo.

El hombre de aproximadamente 75 años falleció dentro de su casa en calles de la colonia Santa María la Ribera, alcaldía Cuauhtémoc, sin embargo, el cuerpo quedó en el inmueble por más de 12 horas.

De acuerdo con vecinos testigos de lo ocurrido, indicaron que a pesar de haber hecho el reporte correspondiente a las autoridades, éstas les informaron que ellos tendrían que ver la forma de contratar un servicio funerario por su cuenta.

Fosa común de la CDMX, lugar donde envían a las personas sin familiares

Una persona permaneció más de 12 horas en una habitación fallecida

"Hay una persona que falleció y tiene más de 12 horas y ninguna institución del gobierno nos ha apoyado para el retiro del cadáver. Hemos reportado al 911 y Locatel, ya fuimos a la agencia del Ministerio Público y a varios lugares del gobierno y nos dicen que no y que está muy saturado todo debido a la pandemia y que no hay ahorita para agilizar el trámite”.

Los vecinos también señalan que la persona no tiene familia, es de la tercera edad y pues esta situación puede derivar en una infección porque es un lugar donde hay familias.

Asimismo refieren que el señor fallecido no tiene familiares directos en la Ciudad de México, pero sí una hermana en Houston, Texas, quien les dijo que no se puede hacer cargo y que " se fuera a la fosa común".

"A nosotros nos dicen que cooperemos para contratar un servicio funerario particular, pero como vecinos no tenemos recursos. Eso no lo dijo el MP, la policía y los agentes de investigación, quienes dicen que sería más rápido y más fácil ahorita nosotros contratar un servicio particular para que se lleven el cuerpo", narró otro vecino.

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, de acuerdo con el testimonio, policías acudieron al lugar por la mañana, en la tarde y noche "pero hasta ahí y ellos no pasaron".

Con información de Milenio

