Autoridades de Nuevo León reconocen fallas en la búsqueda de Debanhi Escobar

La versión sobre el hallazgo del cuerpo de la joven ha causado indignación en redes sociales.

Aldo Fasci, actual titular de la Secretaría de Seguridad de Nuevo León, declaró en un reciente encuentro con la prensa a las afueras del Palacio de Gobierno, que hubieron fallas masivas por parte de los grupos que participaron en la búsqueda de la joven Debahni Escobar, quien lamentablemente fue encontrada muerta a 13 días de su desaparición.

“Es una falla humana masiva, ahí estuvieron 4 veces y no encontraron nada, no es la primera vez que pasa”, declaró el funcionario para luego señalar que la policía no participó en el operativo porque la ley no lo permite. De esta manera, el organismo busca deslindarse de este caso, asegurando que es la Fiscalía quien está a cargo de él.

El funcionario regiomontano hizo polémicas declaraciones sobre el caso de la hija de Don Mario Escobar.

Finalmente, Aldo Fasci declaró a los medios de comunicación presentes en el lugar que es importante esperar a que las investigaciones concluyan para no dar datos erróneos e irresponsables, esto en referencia a la teoría que asegura que el cuerpo de la joven fue sembrado en el pozo para simular un accidente.

Versión del hallazgo no es convincente

Difunden versión no oficial de lo ocurrido con Debanhi Escobar, cuyo cuerpo fue presuntamente hallado en una cisterna cercana al Motel Nueva Castilla ��



IMPORTANTE: Autoridades aún no confirman que el cuerpo se trate de la joven. pic.twitter.com/b4AAlKdUME — iamluiscisneros (@iamluiscisneros) April 22, 2022

La Verdad Noticias te dio a conocer el día de ayer que las autoridades reportaron el hallazgo del cuerpo de una mujer dentro de una cisterna de agua aledaña al Motel Nueva Castilla y cercano a la zona en donde fue vista por última vez. Horas más tarde, el señor Mario Escobar confirmaba que se trataba de su hija.

De manera extraoficial, se revelaba que el cuerpo de la joven había sido encontrado con la ropa intacta y sin signos de violencia, además de que tenía todas sus pertenencias. Sin embargo, el detalle que indignó a la población es que se asegura que la joven cayó dentro de la cisterna y nadie se dio cuenta hasta que empleados del motel notaron un mal olor.

¿Qué pasó con Debanhi Escobar?

El hallazgo de la joven regiomontana a 13 días de su desaparición estremeció a todos los usuarios de las redes sociales.

Debanhi Escobar fue reportada como desaparecida desde el pasado 9 de abril. Según los reportes, la joven acudió a una fiesta el día anterior con sus amigas, quienes le pidieron un taxi, el cual la dejó abandonada sobre una carretera en Escobedo, Nuevo León. Como parte de las labores de búsqueda, el gobierno ofreció una recompensa de 100 mil pesos.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales