Autoridades de Nuevo León inicia investigación de imágenes filtradas del Bronco

Jaime Rodríguez Calderon "El Bronco", fue detenido el pasado martes 15 de marzo por las autoridades estatales debido a una serie de irregularidades encontradas durante su campaña electoral.

Al ser trasladado a un Centro de Reinserción Social, en redes sociales fueron filtradas imágenes del ex mandatario dentro del penal, por lo que la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo León se proclamó en contra de la adnistración del centro penitenciario.

Como te compartimos en La Verdad Noticias, autoridades han confirmado que el caso de "El Bronco" será turnado al Poder Judicial de la Federación.

Inician investigación de las imágenes del Bronco en el penal

El organismo reaccionó ante las imágenes filtradas.

Durante la mañana de este viernes, la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo León emitió una solicitud a la Agencia de Administración Penitenciaria de la Entidad como queja ante las fotografías que fueron tomadas a Jaime R. "El Bronco" en el Penal de Apodaca.

Asimismo se le hace la atenta solicitud a la autoridad penitenciaria, para que den seguimiento sobre las acciones que se tomarán para que no se vuelvan a filtrar fotografías no solo del ex político sino de todos los demás reos.

Y es que la solicitud con el folio CEDHNL/DORQ/2897/2022, La Comisión de Derechos Humanos de Nuevo León hace hincapíe en salvaguardar la identidad de "El Bronco" y tener un mejor control se tiene del material fotográfico que se genera al interior del Cereso.

El organismo destacó que la autoridad correspondiente cuenta con cinco días hábiles para dar respuesta a la solicitud.

¿Por qué detuvieron al Bronco?

Fue detenido el pasado martes en la entrada de un rancho

El ex mandatario del estado de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderon, o también conocido como "El Bronco" fue detenido el pasado martes 15 de marzo en las afueras de un rancho en el municipio de General Terán.

El ex político fue detenido por las autoridades, ante presuntas irregularidades detectadas en la recolección de firmas para su campaña presidencial en el 2018, desviación de recursos humanos y materiales.

La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Nuevo León especificó que el cumplimiento de la orden de aprehensión fue por su "probable" participación en delitos electorales.

A través de un comunicado, la autoridad electoral dio a conocer que el ex gobernador permanecerá en el Centro de Reinserción Social de Apodaca.

