Autoridades de Morelos "nos vieron la cara de tontos": hermano de Ariadna

Omar Rodríguez Díaz, hermano de Ariadna Fernanda López, victima de feminicidio, quien fue encontrada sin vida en una carretera rumbo a Tepoztlán, Morelos, exigió justicia y afirmó que las autoridades de Morelos se burlaron del caso.

En entrevista durante la manifestación que familiares y amigos de Ariadna encabezaron esta tarde para exigir el esclarecimiento de los hechos, el hermano de la joven advirtió que las autoridades de Morelos les "vieron la cara de tontos, queremos justicia".

Asimismo, aseguró que el hecho de que Rautel "N" se haya presentado por su cuenta ante las autoridades de Nuevo León, fue "una burla", toda vez que acudió al funeral de la joven de 27 años, aun cuando se tienen pruebas de su participación en el delito.

"Quiero justicia, no a mí, a todos, hombres y mujeres por parejo, ya no feminicidios, ya no homicidios, ya no secuestros. Estamos en una ciudad llena de gente violenta, de maldad", señaló Omar Rodríguez, hermano de Ariadna Fernanda López.

Respecto a las declaraciones que dio esta tarde la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, en las que señaló al fiscal de Morelos, Uriel Carmona, de encubrir al feminicida de Ariadna, el hermano de la víctima dijo estar de acuerdo.

Hermano de Ariadna, víctima de feminicidio, declara sentir "rabia"

"Siento tristeza, era una jovencita de 27 años", dijo el hermano.

Omar fue cuestionado sobre si tuvo la oportunidad de ver las imágenes que presentó la tarde del lunes la jefa de gobierno, en las que aparece presumiblemente Rautel “N” cargando el cuerpo de Ariadna Fernanda en el estacionamiento del edificio en el que presuntamente ocurrió el feminicidio.

“Sentí rabia, coraje, incertidumbre. ¿Dónde estamos parados, qué hacer? Siento tristeza, era una jovencita de 27 años, de 45 kilos, o sea, ¿por qué hacen esto?, con un golpe la mandaron a dormir”, dijo a los reporteros.

Este lunes, el fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, negó “categóricamente” la acusación que realizó la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, sobre presuntos nexos con el sujeto acusado del feminicidio de Ariadna Fernanda.

“(El fiscal) niega categóricamente los señalamientos realizados por cualquier servidor público hacia su persona y a la institución que encabeza, en relación a las causas de la muerte de Ariadna ‘N’, pues éstas carecen de todo sustento, sin embargo, se dijo dispuesto a colaborar en cualquier investigación tanto en lo personal como al interior de la propia Fiscalía General del Estado de Morelos”, señaló en un comunicado en el que defendió la necropsia realiza por la institución.

