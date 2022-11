Automovilista pierde el control y arrolla a un menor en Ecatepec.

Un menor sin vida y al menos 6 lesionados es el saldo que dejó un mortal accidente en el que un vehículo se impactó contra puestos ambulantes que se ubicaban sobre la avenida Central Carlos Hank González, en el municipio de Ecatepec, Estado de México.

Se presume que el conductor del vehículo particular se dio a la fuga. Los lesionados que fueron trasladados al hospital José María Rodríguez, mientras que el conductor de la motocicleta fue trasladado en estado grave al hospital.

El menor quedó debajo del vehículo

Como informamos en La Verdad Noticias, al lugar arribaron cuerpos de emergencia para hacer la remoción de los escombros y rescatar el cuerpo del menor que quedó debajo del vehículo marca Suzuki Swift.

Se sabe que el menor de aproximadamente 7 años trabajaba con su papá en un puesto de papás contra el que impactó el auto.

“Me eche a correr. La verdad no lo vi, para que te voy a decir. Yo nada más escuche el trancaso y me eche a correr con mi esposa. No vi ni quién venia manejado (…) Cuando regresamos vimos varios heridos, un niñito como de 7 u 8 años”, dijo uno de los comerciantes a los medios de comunicación.

La zona se caracteriza por presencia de varios puestos en su mayoría de alimentos, debido a que a unos metros se encuentra una escuela.

Así fue el momento en el que auto se impacta contra puestos en Ecatepec

Cámara de viedovigilancia captó el momento del fuerte accidente sobre Av. Central, en #Ecatepec. #Video ������ pic.twitter.com/C7vEqgbeJd — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) November 9, 2022

A través de un video compartido en redes sociales se puede ver el momento exacto en el que el un auto marca Suzuki Swift color amarillo circula por la Avenida Central a gran velocidad y de pronto se impacta contra una motocicleta y finalmente choca contra varios puestos instalados en la lateral de la vialidad.

En el material se ven a varios peatones caminar por la banqueta cuando el auto involucrado les pasa solo a algunos centímetros de distancia. para luego impactarse con una motocicleta y varios puestos.

