Aún puedes ser voluntario en las pruebas de la vacuna mexicana Patria

La vacuna Patria es un proyecto desarrollado en conjunto por el Gobierno de México, a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, con los Laboratorios Avimex, empresa mexicana con 70 años de experiencia en investigación y producción de medicamentos y biológicos.

El proyecto vacunal Patria ha superado con éxito las pruebas preclínicas en seres vivos y el estudio clínico Fase 1 en seres humanos, que se llevaron a cabo entre 2020 y 2021.

Dichas pruebas fueron vigiladas y certificadas por la Cofepris y los resultados científicos obtenidos son muy prometedores pues sugieren que el desarrollo vacunal Patria es potencialmente seguro y protege contra el virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19.

Vacuna Patria: Fase 2 de Refuerzo

El estudio clínico Fase 2 de Refuerzo de la vacuna Patria requiere de más de 400 voluntarias y voluntarios.

Actualmente, se lleva a cabo el estudio clínico Fase 2 de Refuerzo de la vacuna Patria con el objetivo de probar su efectividad como refuerzo para quienes ya cuentan con un esquema completo de vacunación.

El estudio clínico Fase 2 de Refuerzo de la vacuna Patria requiere de la participación de más de 400 voluntarias y voluntarios, por lo que se hace un llamado a las y los interesados para sumarse a este esfuerzo solidario.

¿Quiénes pueden participar como voluntarias/os?

Las y los interesados en participar en el estudio clínico Fase 2 de Refuerzo de la vacuna Patria deben cumplir con los siguientes requisitos:

Perfil de Voluntarias/os

• Vivir en la Ciudad de México.

• Tener 18 años o más.

• Haber recibido, con al menos 4 meses de anterioridad, un esquema de vacunación completo de cualquier vacuna contra la COVID-19.

• No haber tenido enfermedades respiratorias durante los últimos 21 días.

• No estar embarazada, ni en periodo de lactancia.

• Tener un buen estado general de salud.

• En caso de presentar alguna enfermedad crónica, debe estar controlada al menos por tres meses previos al inicio del estudio.

• No estar participando en otro protocolo de estudio.

Para registrarse, puedes ingresar a la siguiente liga: https://encuestas.conacyt.mx/index.php/831584.

