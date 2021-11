Aún no se ha encontrado ningún caso de la Variante Ómicron en México

La Variante Ómicron está afectando a diversas naciones en todo el mundo, pero hasta ahora, no se ha detectado ni en la Ciudad de México ni en el resto del país, así lo informó la secretaria de Salud de la CDMX, Oliva López Arellano.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que la variante del virus SARS-CoV-2 identificada como Omicron y descubierta hace unos días en Sudáfrica, es preocupante, ya que es más contagiosa y podría tener severas consecuencias.

Ante esto, en conferencia matutina López Arellano comentó que la vigilancia genómica de las últimas ocho semanas muestra que el dominio en México sigue siendo de la variante Delta, aunque por las características de Omicron se mantienen atentos.

Secretaría de Salud de CDMX está vigilando ante posibles casos de Variante Ómicron

La nueva variante de Sudáfrica ha generado preocupación en el país y el resto del mundo/Foto: Tec de Monterrey

La mutación del COVID-19 aún no se ha presentado en el país, pero eso no significa que no llegue en algún punto. Ya que la Variante Ómicron podría tardar hasta meses en aparecer en México.

“Es una variante recientemente identificada, de hecho hace dos días que la OMS le puso nombre y lo que están vigilado es que tiene 30 variaciones en su configuración, y estas variaciones, estas mutaciones la hacen mucho más transmisible”, explicó la secretaria de Salud de la capital.

“Tiene también la capacidad de evadir los mecanismos de inmunidad natural y los mecanismos también de vacunación, de la inmunidad adquirida a través de la vacunación, entonces estas son las razones por las que está en alerta los grupos de trabajo, los científicos y también los secretarios de salud en todos los sitios monitoreando", señaló Oliva López.

López Arellano detalló que la vigilancia sanitaria internacional se mantiene, y se refuerza para vigilar con más atención ciertos tipos de vuelos que lleguen al país e indicó que en el caso de la capital están preparados para actuar en caso de que fuera necesario.

Piden seguir las medidas sanitarias para evitar riesgos

Se ha pedido seguir usando las medidas sanitarias ante la nueva variante/Foto: Capital 21

La funcionaria de la CDMX declaró que es necesario continuar con los protocolos sanitarios como el uso de cubrebocas y destacó que en el caso de la capital la mayoría de su población ya se encuentra vacunada, como te hemos dicho en La Verdad Noticias.

Asimismo, López Arellano mencionó que están al pendiente sobre el trabajo que realiza el Grupo Técnico de Vacunas por si llegaran a determinar que se deben aplicar refuerzos a quienes ya fueron inmunizados, ya que de acuerdo con los informes internacionales, no todas las vacunas podrían servir como defensa ante la Variante Ómicron.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!