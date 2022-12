Aumento a salario mínimo dispara monto de deudas a Infonavit | Cortesía

El incremento en los minisalarios en esta administración han impactado a los derechohabientes del Infonavit que tenían sus créditos calculados en Veces Salarios Mínimos (VSM), los cuales verán cómo sus mensualidades en lugar de bajar aumentarán al menos 20% en 2023.

En México, existen alrededor de 5.5 millones de créditos para vivienda que ha otorgado el organismo, de estos 2.6 millones fueron contratados por los trabajadores en Veces Salarios Mínimos (VSM), según datos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

El Infonavit explica que este tipo de financiamiento ofrece una tasa de interés preferencial que es la más baja del mercado, las mensualidades se pagan por medio de descuento por nómina y tienen pagos fijos. Pero como su nombre lo indica, las deudas no se calculan en pesos, sino en veces salarios mínimos, por lo que cada año que exista un aumento, la deuda incrementa.

Así, a partir del 1 de enero del 2023, se incrementará un 20% el salario mínimo, como lo anunció el poder Ejecutivo. En el caso de la zona libre de la frontera norte, el sueldo incrementará de 260 pesos a 312 pesos, y en el resto del país el salario mínimo subirá de 172 a 207 pesos.

Así viene el aumento

Para explicar cómo sucede el aumento en las deudas de los créditos de vivienda VSM, utilizaremos un ejemplo:

Supongamos que el Infonavit otorgó en 2022 un crédito de 600 mil pesos para adquirir una vivienda, pero el trabajador adquirió esta deuda bajo el crédito en veces salario mínimo.

Bajo este esquema en pocas palabras el Infonavit realmente está prestando al trabajador 2 mil 308 vsm, no lo estará cobrando en pesos (600 mil / 260 que es a lo que equivale el salario mínimo actual).

Hasta aquí parece que no tenemos ningún problema pero cuando en 2023 el salario mínimo suba, la deuda del trabajador también lo hará:

En 2023 el salario mínimo aumentará a 312 pesos, un 20% más, entonces el Infonavit actualizará sus datos y en vez de pagar 600 mil, ahora el trabajador pagará 720 mil (el 20% de 600 mil es 120 mil, cantidad que se suma a la deuda).

Con este tipo de financiamiento, las mensualidades y las deudas totales aumentan según el salario, cada primero de enero.

“Hay muchas familias en créditos originados por Infonavit aún hoy vigentes en VSM y eso es un gran problema. Son casi 12 millones de personas las que están siendo afectadas por esta disposición de créditos” explica el especialista inmobiliario Fernando Soto.

La gente dice…

Jorge Torres, que hace 12 años sacó su casa con el esquema que se llama Infonavit Ampliado, tuvo que recurrir al esquema VSM porque el monto fue de 950 mil pesos.

“Empecé con mensualidades de 9 mil 600 pesos, ahora van como 11 mil 700 pesos y cuando intento cambiar me dicen en el Infonavit que el esquema donde estoy no aplica”, dijo a La Verdad Noticias. Se trata de un incremento en sus mensualidades de 21.9% en su caso.

Otro caso cercano es el del señor José Manuel, quien en 2009 adquirió un crédito de vivienda en VSM por 250 mil pesos para comprar una casa en Ixtapaluca, Estado de México. Hasta el año 2016 se percató que podía hacer el cambio en su forma de pago.

“Me confié en los pagos porque me descuentan por nómina, mi hija mayor fue la que me recomendó revisar cuánto me faltaba por pagar, ahí me di cuenta en la tablita de pagos cuánto aumentaba mi deuda cada año aunque yo pagara mis mensualidades en forma”, lamentó

Aunque José manifiesta que al inicio cuando adquirió su crédito le explicaron la modalidad de los pagos, dice preferir la modalidad de pesos.

“Ya en cuanto supe que podía cambiar a la modalidad de pesos, me cambié. Ya hasta la termine de pagar”, expuso.

¿Hay algo para evitar el incremento de la deuda?… Sí

El propio Infonavit contempla en su plan estratégico 2022-2026 una migración gradual de créditos denominados en Veces Salario Mínimo (VSM) a pesos. Es decir, que durante la vida del préstamo, las mensualidades quedan congeladas y que no aumentan año con año.

Desde el 2019, Infonavit implementó el programa Responsabilidad Compartida con el que los créditos que fueron otorgados en Veces Salario Mínimo (VSM) se pueden convertir a pesos obteniendo una mensualidad y tasa de interés fija por lo que resta de la vida del crédito y en algunos casos, obteniendo un descuento al saldo.



Infonavit llama a todos sus acreditados que tengan financiamiento en VSM a que hagan la conversión entrando a la plataforma micuenta.infonavit.org.mx para aceptar el programa.

Responsabilidad Compartida no aplica para créditos que hayan sido otorgados con financiamiento de instituciones bancarias, como es el caso de “Infonavit Total”.

Es importante señalar que desde 2016, los créditos en VSM se actualizan de acuerdo a lo que resulte menor entre la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que se da a conocer en enero, y el aumento al salario.

