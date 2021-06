Aulas híbridas de escuelas privadas amenazan a escuelas públicas en la pandemia

El regreso a clases presenciales en CDMX y algunos estados del país comenzó a implementarse desde hace un par de semanas, sin embargo algunas personas están en contra de este por el riesgo que sigue representando para los menores, tanto en escuelas públicas como privadas.

Sin embargo, los planteles privados han comenzado a implementar aulas híbridas, donde el regreso a clases es opcional y quienes prefieren quedarse en casa pueden tomar las clases en línea de forma simultánea con las presenciales.

Esta modalidad ha comenzado a presentar una amenaza para las escuelas públicas, debido a que muchas de ellas no cuentan con la tecnología para implementar las aulas híbridas, así como los alumnos que no cuentan con las herramientas necesarias sin que no se ofrezcan opciones por parte de la SEP.

Aulas híbridas amenazan escuelas públicas

La mayoría de escuelas públicas no pueden competir con las privadas en esta modalidad

Desde el anuncio de las clases presenciales por la pandemia del COVID-19, se presentó la teoría de que esta modalidad ensancharía la diferencia de clases sociales, especialmente en el sector público, donde un porcentaje de los alumnos no cuenta ni con acceso a internet.

De acuerdo a lo que averiguamos en La Verdad Noticias, algunos docentes de escuelas públicas como Irma Laura Serna, directora de una escuela en el sector Contry, declaró que es imposible implementar el aula híbrida pues no cuentan con computadoras, proyectores ni las herramientas necesarias.

Asimismo, el problema se centró en el vandalismo, pues tras el anuncio del regreso a clases se invirtió en el arreglo de los planteles, sin embargo, se han vandalizado escuelas recién rehabilitadas, lo que afecta gravemente la restauración del curso escolar.

Escuelas públicas en desventaja con las privadas

La falta de recursos perjudica la restauración del flujo educacional público

Otro de los problemas que se presentan son los contagios, pues tras el regreso a clases en CDMX se ha reportado el segundo caso de COVID-19, lo que hace que más familias se rehúsen a enviar a sus hijos y al no contar con equipo no se pueden realizar las clases en línea.

Hasta el momento el gobierno mexicano no ha presentado alguna solución rápida para el problema, mientras tanto, el sector público en la educación continúa atrasándose en comparación al flujo de las escuelas particulares donde si se cuenta con el equipo necesario.

