Aterradores casos de denuncia de mujeres salen a la luz en Twitter

Continúan las denuncias de mujeres sobre casos de abuso y acoso sexual en Twitter.

Las últimas 24 horas han sido cruciales para las mujeres en el país ya que gracias al trending topic #YoNoDenuncioPorque se ha destapado un mundo totalmente ajeno a la gran mayoría de los hombres, pues se han denunciado actos de pedofilia, violaciones, abuso y acoso.

Después de que Karla Souza abriera las puertas a hablar de su violación, fueron cientos de usuarios en su mayoría hombres que cuestionaron el por qué no habría denunciado inmediatamente, este fue el parteaguas para que se creará el hashtag #YoNoDenuncioPorque en la cual las mujeres y algunos hombres escribieron las razones.

Denuncias de mujeres en Twitter:

@aruonie escribió:

#YoNoDenuncioPorque Es parte de mi familia y cuando pasó todo, yo tenía 6 años y solo tengo un vago recuerdo de cuando me mandaba a enjuagar la boca después de hacerle sexo oral.

@carmen_amp escribió:

#YoNoDenuncioPorque uno de mis agresores es un familiar, y al contarle a mi familia lo justificaron diciendo "así se pone cuando está borracho".

@DulceMireles escribió:

#YoNoDenuncioPorque Cuando conté a familiares me preguntaron si estaba segura y dijeron que tal vez era mi imaginación. Que ya había pasado mucho tiempo y que tal vez estaba confundida.

@maihdz escribió:

Pues yo #YoNoDenuncioPorque mi papá me dijo que no hablará que no me quejara... No sabemos lo que esa pandilla puede hacerle a tu hermano o a tu mamá... (No denuncie el acoso sexual que sufría en mi colonia y esa respuesta me dió mi papá).

@chacontania__ escribió:

#YoNoDenuncioPorque cuando intenté hacerlo mi propia familia me salió con: "pero es que te advertimos, ¿Por qué no lo dejaste antes?, ¿Por qué hiciste?, ¿Por qué no hiciste?", No hubo una sola recriminación hacia las acciones de él.

@Alexandra_RuaQ escribió:

#YoNoDenuncioPorque es mi hermano, mi padre es policía y haría todo por trancar la denuncia, mi madre lo protege excusa, yo saldría perdiendo, aquellos golpes y el hecho de quitarme la ropa en la calle nunca se lo perdonaré.

@nahabi89 escribió:

#YoNoDenuncioPorque le di un condón y le supliqué llorando que si me iba a lastimar así que mínimo se lo pusiera porque me daba miedo que me contagiará una ETS y evitar algún embarazo. Pero como yo se lo di dirán que yo sí quería. Que incluso hasta lo disfruté.

@anaalbarrang escribió:

#YoNoDenuncioPorque mi agresor es parte de mi familia y mi mamá cree que todo mejorará cuando crezca.

Incluso un joven levantó la voz

@Gerardo80259266 escribió:

#YoNoDenuncioPorque soy hombre, y está mal visto que un hombre sea abusado, de hecho la gente piensa que eso es imposible, pero no, no es imposible.

La cantidad de respuestas y de empatía que ha causado este hashtag revela que una gran parte de la sociedad ignora lo que sucede en el núcleo familiar, pues a juzgar de la cantidad de denuncias el 80% por ciento de los casos es un familiar o una persona cercana a la víctima.

Durante el apogeo del movimiento #MeToo en Estados Unidos en México se ha tenido que crear #YoNoDenuncioPorque para sensibilizar a la comunidad y explicar cuales son los motivos por el que nuestras mujeres no denuncias en este país.