¡Atención! Recomiendan vacunarse en octubre contra la influenza

La influenza alcanza su punto máximo entre noviembre y marzo, es conveniente aplicar la vacuna en las primeras semanas de octubre

"La temporada de Influenza ya inició y la sociedad puede estar segura de que esta vacuna trivalente no tiene efectos secundarios y tiene grandes beneficios en pureza y cobertura para toda la gente", enfatizó.

Debido a que la mayor actividad de laalcanza su punto máximo entre noviembre y marzo, es conveniente aplicar la vacuna en las primeras semanas de octubre para tener la, sobre todo en grupos vulnerables como menores de cinco años y mayores de 65 años, mujeres embarazadas y enfermos crónicos. El gerente médico de Laboratorios Liomont, Gerardo Mercado, refirió que de acuerdo con el(CDC), es mejor aplicarse la vacuna en las primeras semanas de octubre porque el biológico tarda entre dos y tres semanas en alcanzar su máxima protección. Aseguró que la vacuna trivalente contra la influenza estacional no tiene efectos secundarios y tiene grandes beneficios en pureza y cobertura, aunado a que protege de otras cepas del virus en temporada de invierno. Indicó que a diferencia de las demás vacunas registradas en México, el proceso de fabricación de la biotecnológica de nombre comercial Flublok, no requiere para su fabricación el uso de embriones de pollo, lo que elimina el problema de las mutaciones que en ocasiones se introducen en las vacunas tradicionales. Por ello, aseguró, esta vacuna es innovadora y tiene la ventaja de que puede ser aplicada en todos los adultos mayores de 18 años, incluso en quienes son alérgicos a la proteína del huevo, gluten, látex o conservadores como el timerosal.Además, abundó, protege contra las cepas del virus de la influenza H1N1, H3N2 y tipo B, determinadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la temporada 2017-2018. El directivo aclaró que esta vacuna solo está disponible en el sector privado, pero recordó que los grupos vulnerables deben inocularse porque pueden tener más complicaciones, incluso morir por efectos de la influenza, pues -agregó- 95 por ciento de las personas que fallecen por influenza estacional no se vacunaron.