Asume Mónica Fernández presidencia del Senado

Mónica Fernández se mostró sonriente al protestar al cargo, con el que derrotó a Martí Batres

Teniendo a la senadora morenita Citlali Hernández Mora encabezando la toma de protesta, este día, la senadora Mónica Fernández Balboa asumió la presidencia de la Mesa directiva del Senado.

Aún con la impugnación pendiente de Morena contra el resultado de la elección, en donde el senador Martí Batres fue derrotado en su intención de permanecer como presidente del Senado, los legisladores atestiguaron la protesta de Fernández Balboa.

Mónica Fernandez, ataviada de azul se vio feliz asumiendo la presidencia del Senado

Con base en el Artículo 128 Constitucional, 62 de la Ley Orgánica del Congreso, y 33 del Reglamento del Senado, Mónica Fernández rindió protesta como nueva presidenta de la Cámara alta.

Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes de que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidenta de la Mesa Directiva que se me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la unión, y si así no lo hiciera que la nación me lo demande”, pronunció la legisladora.

Ante un auditorio en el que se escucharon ovaciones, la senadora, respaldada por Ricardo Monreal, se mostró sonriente al asumir el cargo.

Persiste pleito

Monreal y Batres, éste último respaldado por Morena, mantienen un pleito por la designación de Fernandez Balboa como presidenta del Senado.

Fernández fue ovacionada al asumir la presidencia del Senado

Y es que en la elección interna realizada por Morena, Mónica Fernandez fue electa gracias aun de último momento, afirma Batres, se permitió el voto de los senadores del PES.

La impugnación se encuentra en manos de las autoridades electorales, que deberán definir si la postura de un partido político está por encima de la decisión de la bancada mayoritaria del Senado de la República.