Así se dio a conocer el caso Debanhi Escobar en el mundo

El hallazgo del cuerpo de Debanhi Escobar en una cisterna del motel Nueva Castilla, en el municipio de Escobedo en Nuevo León, conmocionó al país y fue retomado por diarios internacionales como El País, Washington Post y France 24 con un análisis respecto a lo que sucede en el materia de feminicidios en México.

El País citó que el reporte de la desaparición de la joven estudiante de Derecho sucedió el mismo día que se encontró el cuerpo sin vida de María Fernanda Contreras. La periodista Beatriz Guillén puntualizó que "en el último mes son al menos ocho mujeres las que todavía no han regresado a casa. La más pequeña, Allison Campos, tiene 12 años”. Un hecho que fue calificado como “una tragedia humanitaria”.

Para el Washington Post “las desapariciones en Nuevo León demuestran que la violencia de género en México se ha complejizado”. La periodista Mariana Limón Rugerio asegura en su texto que “el primer paso para frenar el horror es entenderlo", pero expresó que tema no se está entendiendo "la evolución de las violencias contra las mujeres en territorios como Nuevo León".

Además, cita que en “territorios donde existe la narcopolítica, caminan en paralelo la violencia sexista, del narco y la militar”.

Caso de Debanhi Escobar en el mundo

La joven fue encontrada sin vida en una cisterna.

El canal televisivo francés Frace 24 hizo un especial llamado ‘El caso de Debanhi Escobar, reflejo de la imparable violencia contra las mujeres en México’. En dicho reportaje, la periodista Marta Moya Domínguez indicó que "a pesar del descenso de los feminicidios, según cifras oficiales, México es el segundo país de América Latina donde se comete más violencia homicida contra las mujeres".

Por su parte, el VICE World New citó que “el factor principal detrás de las desapariciones de mujeres es la impunidad. Las autoridades no están haciendo cumplir los protocolos de personas desaparecidas, los protocolos de búsqueda no se están activando a tiempo”.

El caso de Debanhi, cuyo resultado forense reveló que estaba muerta antes de caer a la cisterna fue replicado por medios como BBC, Daily Mail, NPR, Independent, Univision, CBS News, Dallas Morning News y El Tiempo.

¿Qué pasó con Debanhi Escobar?

Fue reportada como desaparecida el 9 de abril tras asistir a una fiesta con sus amigas

Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, Debanhi fue reportada como desaparecida el 9 de abril tras asistir a una fiesta con sus amigas, quienes presuntamente la habrían dejado abandonada.

La joven de 18 años fue vista por última vez sobre una carretera en Escobedo, Nuevo León y fue a 13 días de su desaparición, el cuerpo de Debanhi Escobar fue hallado en una cisterna en el hotel Nueva Castilla.

