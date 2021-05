El actor protagonista de las películas de High School Musical, producidas por Disney, Zac Efron, quien daba vida a Troy Bolton, se convirtió en el galán más cotizado de aquel momento, pues además de ser guapo, es sumamente talentoso.

Los ojos de color azul que tiene el famoso actor, han sido característicos en su persona al igual que su sonrisa y pese al paso de los años sigue conquistando a millones de mujeres en todo el mundo.

Claramente su físico cambió, cuando protagonizó la primera película de HSM, se veía delgado y cuando se estrenó la segunda parte de las cintas, lucía un físico mucho más atractivo que rápidamente las fans notaron.

Ahora luce mucho más musculoso, con un físico bastante trabajado y no se cansa de presumirlo a través de sus cuenta de redes sociales, pues luego de protagonizar la serie “Ted Bundy: Durmiendo con el asesino”, se alejó un poco de las pantallas y se dedicó más a su persona.

Previamente en La Verdad Noticias dimos a conocer el rumor de que Zac dejaría Hollywood, según lo revelado en su documental, pero aparentemente todo se trató de un mal entendido.

¿Quién cantaba por Zac Efron en High School Musical?

El actor conquistó millones de corazones en esa época

Cuando Efron hizo su casting para tener un papel en las exitosas películas de Disney, pero incluso los productores no sabían el impacto que estas tendrían y cuando oyeron cantar al actor se dieron cuenta que su voz era más grave del tono que necesitaban, fue entonces que contactaron a Drew Seeley, un cantante profesional.

Él audicionó para ser el doble de la voz del protagonista de HSM y las únicas partes en las que se escucha la verdadera voz del actor, es al principio y al final de “Star of Something New” y “Breaking Free”.

Incluso, Drew reemplazó a “Troy Bolton” en la gira de los conciertos que el electo originalmente realizó entre 2006 y 2007 en muchos países de América y Europa.

Zac Efron antes y después

Su rostro ha sido tema de conversación por sus polémicos cambios

Recientemente el nombre Zac Efron se hizo tendencia luego de que se difundieran algunas fotografías en las que se le ve totalmente cambiado del rostro, pues se especuló que se había puesto botox y el cambio era muy notorio.

Fue entonces que los mismo seguidores del actor hicieron comparaciones del antes y después de la apariencia que tenía y los rumores sobre su presunta cirugía se hicieron todavía más fuertes.

Se formularon miles de preguntas sobre la nueva apariencia del actor, y la más popular fue: “¿La cirugía de Zac Efron fue real?”, a tal grado que los expertos en medicina plástica opinaron al respecto.

