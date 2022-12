Así comenzó el brote de meningitis de Durango; anestesiólogo es investigado

La primera mujer que murió por meningitis llegó al Hospital Materno-Infantil de Durango el 14 de octubre. Traía unos dolores de cabeza terribles. Un mes antes, el 15 de septiembre, se había sometido a una cesárea en el Hospital del Parque. El anestesiólogo que realizó la operación trabajaba también en el Materno-Infantil —tener empleos en varias clínicas es una práctica habitual entre los médicos en México para completar los huecos del salario— y decidió atenderla allí.

Nadie podía sospecharlo, pero acababa de caer la primera ficha de un dominó que descubriría un brote de meningitis causado por un hongo que ya ha matado a 25 mujeres, un hombre y ha contagiado a más de 70 personas.

Aunque, entonces, la palabra meningitis era solo un rumor. Christian Herrera (33 años) llega un día de principios de diciembre a una cafetería con vistas a la catedral de Durango. Acaba de terminar un turno de ocho a ocho en el Materno-Infantil y todavía lleva la ropa de trabajo bajo una chaqueta negra. Tiene la cara grande, el pelo rapado, unas gafas cuadradas y patillas que se convierten en una perilla rala y delimitan sus facciones como el marco de una fotografía. Él, ginecólogo, fue uno de los primeros médicos en atender a aquella primera paciente.

La mujer se sometió a varias pruebas pero nada cuadraba. No eran capaces de encontrar un diagnóstico que justificara las náuseas y mareos, esos aguijones que se le clavaban en el cráneo sin motivo aparente. La primera pista vino de la mano de una punción lumbar: extraer una muestra de líquido cefalorraquídeo y analizarla químicamente. Encontraron un déficit de glucosa: hipoglucorraquia, en lenguaje médico.

La duda había llegado para instalarse. “Creíamos que había algo, pero no sabíamos qué”. Aplicaron un “tratamiento de sospecha”: antibiótico y esteroides para “pegarle a lo que sea que estaba ahí y ayudarla a desinflamar”.

El 20 de octubre ingresó la segunda paciente con los mismos síntomas. El 21 la tercera. El 23 la cuarta. Los análisis de las cuatro presentaban hipoglucorraquia. Todas habían recibido cirugías en el Hospital del Parque, todas con el mismo anestesiólogo. El rumor empezaba a tomar forma.

Anestesiólogo está bajo investigación

El anestesiólogo, que está siendo investigado.

El anestesiólogo, que está siendo investigado. Los niveles de dolor de las mujeres se encontraban por las nubes y les administraron Dexametasona. “Clínicamente, mejoraban muchísimo”, narra el ginecólogo Christian Herrera, “después de ese medicamento algunas dejaron de tener síntomas”. “En ese momento, el principal sospechosos era el mismo anestesiólogo. Pero empezaron a reportarse otros casos con otros especialistas”, continúa.

Llegó el viernes. Para el lunes siguiente, la primera paciente tenía programada una punción lumbar para controlar su evolución. Pero durante el fin de semana se quebró la calma. La mujer empezó a convulsionar. Sufrió un aneurisma que acabó en hemorragia. Entró en muerte cerebral.

“Aquí no se hacen eutanasias, se deja que las constantes vitales vayan desapareciendo. Fue la primera muerte cerebral, pero no fue la primera fallecida oficial”, explica Herrera. Era 24 de octubre y todo acababa de empezar.

Meningitis causada por una bacteria

Las otras tres pacientes siguieron el camino de la primera.

Las dudas poco a poco comenzaban a disiparse. Aplicaron el tratamiento estándar para una meningitis causada por una bacteria, la forma más común en que se presenta la enfermedad. Un neurólogo aventuró la hipótesis de que el origen podía ser un hongo. “En el mundo de la meningitis las que son por hongo son muy extrañas. Casi todas son pacientes inmunodeprimidas o que han sufrido un traumatismo grave o una cirugía a nivel neurológico”, apunta Herrera.

Las otras tres pacientes siguieron el camino de la primera. Después de unos diez días de aparente mejoría, todas sufrieron hemorragias que las llevaron a la muerte cerebral. Los casos empezaron a multiplicarse en otros hospitales.

Las autoridades sanitarias decidieron trasladar a todas las infectadas al Hospital General 450 y a otros dos centros públicos donde el día a día se volvió un infierno. Maribel Nava, madre de Nancy, una de las contagiadas, lo describía como una pesadilla: “Muchas chicas convulsionaron y los doctores corrían de un lado a otro. Mi hija me decía: ‘¿Por qué gritan auxilio?’ Yo la mentía porque sabía lo que estaba pasando. No me he despegado de mi hija, no quiero quitarle los ojos de encima”.

