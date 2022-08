Ashley Martínez , la ‘cazadora’ de asteroides

Ashley Martínez tiene apenas 11 años y es originaria del estado de Morelos. Es aficionada a la astronomía y ha aprendido tanto de esta ciencia que un día se puso a analizar imágenes espaciales sabiendo lo que estaba buscando.

Y como le suele pasar a aquellos que saben qué, dónde y cómo buscar, ella encontró aquello que más anhelaba: un nuevo asteroide.

Todo sucedió el año pasado cuando su padre, Andrés Martínez, creador de la Asociación Astronómica Urania, decidió participar en un proyecto de búsqueda internacional de investigación astronómica donde participan la agencia espacial estadounidense NASA, la Universidad de Pensilvania y la Universidad de Hawái. El organismo da seguimiento a los asteroides e incluso les pone nombre.

Desde niña Ashley ha sido capacitada por su padre, por eso conocía bien el software. La pequeña sabe cómo se mueven los asteroides, en fotografías donde se ven milimétricos. “En esos bloques de imágenes que nos mandan tienes que ir analizándolas. Más que nada, fue suerte”, cuenta Ashley.

La pequeña astrónoma explica cómo fue el procedimiento: “Nos iban mandando bloques de cuatro imágenes, las cuales teníamos que analizar cuidadosamente algún objeto que se moviera, estas imágenes son de un observatorio en Hawai llamado “Pan Stars”, de esas imágenes tenías que ver qué objeto se movía uniformemente, o sea iba como dando brinquitos, de ahí lo marcabas y mandabas el reporte y ya de ahí el IACS te informaría más tarde si lo que tú señalaste efectivamente fue un asteroide”.

“A la niña le llamó la atención ver las imágenes y se me acercó para decirme, yo también quiero buscar que estás haciendo papá, y pues yo le enseñe. La entrené para usar el software, que se llama astrométrica, que es un software destinado únicamente a analizar imágenes para localizar desde cometas hasta asteroides”, explica Andrés Martínez, papá de Ashley.

Ashley se inició en la búsqueda de estos objetos gracias a la Sociedad Astronómica Urania (SAU), una organización de aficionados morelenses. Así, la menor se inscribió a un programa de la NASA especializado en la búsqueda astronómica.

“Fue tardado encontrar el asteroide, ya que tenía que analizar varias imágenes cuidadosamente, que no se me pasara nada; fue complicado por fallas ocasionales del software que me confundía, pero una vez que lo identifiqué me sentí muy orgullosa”, dijo Ashley.

Podrá nombrar al asteroide

En los próximos años la Unión Astronómica Internacional oficializará la identificación de este astro

En los próximos años la Unión Astronómica Internacional oficializará la identificación de este astro que al momento se conoce como 2021-FD26. Pero como resultado de su descubrimiento, Ashley tendrá la oportunidad de darle un nombre al asteroide.

Por ahora Ashley no ha pensado en un nombre para el asteroide que descubrió. “Todavía tengo unos años para pensarlo pues se tiene que investigar bien el asteroide para que la persona que lo descubrió le pueda poner un nombre. Tengo que pensarlo bien”.

La pequeña, que recientemente terminó la primaria en el municipio de Jojutla, tiene todavía mucho trabajo pendiente ya que está a la espera de que le confirmen el descubrimiento de otros cinco asteroides.

“Lo más importante de descubrir asteroides es que, qué tal si uno de esos asteroides, puede llegar a impactar a la tierra, es importante que la NASA o cualquier tipo de organización relacionada con la astronomía, haga este tipo de campañas, para detectar si alguno de estos asteroides podría llegar a impactar a la tierra”, comparte Ashley Martínez.

