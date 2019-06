Asesor del caso de desaparición de Karen, ¡se fue de VACACIONES! y todo se retrasa

La joven Karen Sánchez Hernández, desapareció el pasado 29 de mayo de 2019 en la colonia Industrial Vallejo, en Ciudad de México; de acuerdo con la información del caso, Karen, salió alrededor de las 21:30 horas de su trabajo, en la calle Poniente 146 número 520 de dicha colonia y se dirigía a la parada del transporte del Politécnico.

La familia de la joven, cree que Karen se dirigió a San Martín Obispo, ubicado en Cuautitlán, a 38 minutos de su trabajo, para celebrar el cumpleaños de su novio y desde ese día, no se sabe nada de ella.

Los familiares esperaron su regreso cinco días, posteriormente, el 3 de junio, su madre, Clementina Hernández, dio parte al Ministerio Público de Barrientos en Tlalnepantla de su desaparición; la mujer esperó varias horas, pero finalmente, le dijeron que debía denunciar en el lugar donde había desaparecido su hija.

Al día siguiente, familiares de la joven llegaron a la alcaldía Gustavo a.Madero, lugar de la desaparición y tras esperar varias horas su turno, las autoridades les negaron la denuncia y los mandaron a la Fiscalía Especializada en la Búsqueda, Localización e Investigación de Personas Desaparecidas de la Procuraduría General de la Ciudad de México.

Ante su desesperación, Clementina Hernández dijo “En Barrientos perdí todo el día y luego me mandaron a la Gustavo A.Madero porque ahí me correspondía; al otro día en la GAM me dijeron que no era ahí, insistimos y al final la licenciada que nos atendió nos dijo que esperáramos a que se desocupara, cuando regresamos, ella ya se había ido, y así perdimos otro día”.

Luego de esperar varios días, en la Fipede, les asignaron a un asesor para el caso de su hija, pero éste, los atendió hasta el 10 de junio porque “se fue de vacaciones”.

Apenas solicitaron las grabaciones de las cámaras de seguridad y el rastro telefónico del teléfono de Karen.

El caso no ha tenido avances.

Ese mismo día, cuando Karen desapareció, su novio, Jorge Francisco Blas Sánchez, no regresó a su casa.

Blas Sánchez, se comunicó con sus padres para decirles que ya estaba en camino a casa, pero nunca llegó.

De acuerdo con relatos de la madre de Karen, la joven se dirigió a festejar el cumpleaños de su novio, quien fue visto por última vez en San Martín Obispo, lugar en donde está ubicado su trabajo.

