Agencias / Diario La Verdad México, D.F.- Asesino de Mara trabajó en Uber Chihuahua y tenía antecedentes "No penales" Las investigaciones siguen su curso, en el caso de la joven asesinada en Puebla y todas las pruebas apuntan a que el chófer anteriormente había prestado sus servicios a la empresa UBER. Ricardo Alexis Díaz presentó a Cabify constancia de no antecedentes penales, entre otros requisitos, para ser parte de su plataforma, Alejandro Sisniega subrayó que este hombre también estaba dado de alta en Uber en Ciudad Juárez, Chihuahua. El director de Cabify empresa de transporte privado en México, Alejandro Sisniega, aseguró que ellos cuentan con una constancia de no antecedentes penales, emitida por el gobierno del estado de Puebla, presentada por Ricardo Díaz, operador de Cabify señalado por el asesinato de Mara Fernanda Castilla.

"Tenemos en nuestro poder una constancia de no antecedentes penales, expedida por el gobierno del estado de Puebla y el Instituto de Ciencias Forenses, con fecha del 10 de agosto de 2017 en la ciudad de Puebla", dijo Sisniega al tiempo de señalar que este documento forma parte de los requisitos de la empresa a los interesados en prestar sus servicios en la plataforma de Cabify.

Alejandro Sisniega agregó que Cabify también solicita comprobantes de domicilio, identificación oficial con fotografía, RFC; además "tiene que hacer una certificación, un curso, presencial que solamente nuestra plataforma lo tiene", así como tarjeta de circulación, licencia de conducir, seguro y factura del vehículo y exámenes psicométricos y toxicológicos.El director de Cabify México señaló que Cabify está por incluir en la aplicación datos de algún contacto de emergencia de los usuarios y un botón de pánico, conectado con las autoridades; además de proporcionar a las autoridades la base de datos de los operadores dados de baja por violaciones a la ley, esto con el fin de prevenir a otras empresas que prestan el servicio de transporte privado. Asimismo, comentó que Díaz también estaba dado de alta en la plataforma de Uber en Ciudad Juárez, Chihuahua. A pesar de la campaña que comenzó en redes sociales a través de la noticia de la desaparición y muerte de Mara, Sisniega señaló que "la operación de Cabify es normal en todos los estados". Por último, Alejandro Sisniega sostuvo que han estado en contacto con la familia de Mara Fernanda, aunque este fin de semana respetaron el duelo de la familia, "pero la señora Miranda tiene mi teléfono personal y, como siempre lo hemos dicho, estamos aquí para lo que necesiten", concluyó