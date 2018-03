Asesina a hijo de dos balazos por querer dar susto a su ex pareja

Asesina a hijo de dos balazos por querer dar susto a su ex pareja. La vida del menor se vio truncada con un par de balazos propiciados por su padre, en el momento que se encontraba jugando en el patio de su casa, en Yautepec en el estado de Morelos; tras los disparos de tres sujetos en contra de la vivienda donde se encontraba el pequeño de once años de edad. Un disparo en el pecho y otro más en uno de sus brazos fueron los que acabaron con la vida del menor, Filiberto de 33 años fue detenido y era ex pareja de la madre del menor; quien en quería dar un susto porque la mujer terminó su relación. Junto a Filiberto fueron detenidos sus dos cómplices, Luis enrique de 18 años e Ismael de 32 años.

Según Gabriela madre del pequeño, el viernes en la noche su hijo se encontraba jugando justo detrás del portón en el patio de su casa.

De acuerdo con testigos repentinamente tres sujetos armados a bordo de un Chevy color blanco, dispararon contra el portón de la casa, para luego escapar rumbo a la carretera Oaxtepec-Xochimilco.

Tras escuchar las detonaciones de arma de fuego, la madre del menor salió al patio y vio a su hijo tendido en el suelo y malherido con un disparo en el pecho y otro más en el brazo. De forma inmediata pidió ayuda a la autoridades, llegaron los paramédicos pero a pesar de llegar al poco tiempo de la llamada; sólo llegaron a confirmar el deceso del pequeño y fue que dieron parte al personal de la Fiscalía General del Estado. Los responsables del ataque fueron detenidos gracias al despliegue de la policía estatal, que tenía en posesión una pistola calibre .45 milímetros.