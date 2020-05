Arzobispo pide abrir iglesias pese al Covid-19, los fieles sufren al no poder ir

México se encuentra pasando por un momento crítico e histórico en el cual la vida de miles de personas corren peligro a causa del coronavirus Covid-19, por ello las autoridades procedieron al cierre de negocios no esenciales y los centros religiosos como las iglesias, sin embargo, un arzobispo pide que no se demoren en abrirlas.

La razón del por qué el arzobispo emérito de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez, pidió al Episcopado Mexicano que no prolonguen más el cierre de las Iglesias se debe a que según él hay fieles que lamentan no poder celebrar misas y recibir la comunión.

Drástico cerrar iglesias, dice arzobispo

El arzobispo a través de sus redes sociales dijo que había sido muy drástica la disposición de cerrar todos los templos así como el prohibir que las personas lleguen a ellos aún en grupos pequeños en medio del Covid-19, pues considera que ellos necesitan ir a rezar al santísimo.

Arzobispo quiere que las iglesias abren sus puertas a los feligreses.

Y es que el sacerdote pide que no se prolongue más esta disposición ya que los fieles se encuentran muy tristes y sufren por no poder ir a rezar en las iglesias, Juan Sandoval, quien funge como arzobispo emérito de Guadalajara habló del coronavirus como “dizque pandemia, será o no será”, pues considera que el aislamiento no se procedido con un sentido de equidad.

De acuerdo con el arzobispo lo que más es extraño y además duele, es el hecho que pese a la contingencia las autoridades aún han dejado abierto varios establecimientos, pero a las iglesias les permiten congregar feligreses.

Se pronuncia el Cardenal Juan Sandoval Íñiguez. pic.twitter.com/ewKSIbDSt6 — Coronel Cristero ⚔️��️����✝️ (@PpeSalazar) May 6, 2020

Sandoval, dijo mediante su video que ya ha “platicando” con muchas personas y ellas lamentan que las Iglesias estén cerradas, “que no puedan participar presencialmente en la misa sino a través de medios electrónicos, que no puedan recibir la comunión, que no puedan confesar sus pecados”.

Recordemos que las autoridades han girado instrucciones para mantener la Sana Distancia, lo que implica evitar por completo el reunirnos si no son entre personas que vivan en casa, esto con el fin de evitar estar expuestos al coronavirus.