Arturo Elías Ayub revela que vendía cigarros, dulces y peluches

Arturo Elías Ayub, es uno de los empresarios más carismáticos y conocidos por los mexicanos, pues se casó con la hija menor del magnate mexicano Carlos Slim Helú, por otro lado, aunque en diferentes ocasiones ha visitado plataformas digitales para ofrecer tips y contar un poco de su trayectoria en los negocios, en esta vez compartió una parte íntima de su vida que nadie conocía.

En redes sociales, se difundió un video en el que se muestra a Oswaldo Oso Trava, entrevistando al empresario, es ahí cuando comienza a contar que lleva cerca de 25 años casado con Johanna Slim Domit, luego de conocerla a través de su hermano mayor, Carlos, pero antes de que entablara una relación sentimental y posteriormente negocios con el magnate.

Dijo que su primer negocio, lo comenzó cuando era pequeño, pues recolectó toda la ropa que ya no utilizaba y la vendió en un mercado cercano a su vivienda, no obstante también recordó que vendió jitomates y otros enseres mientras estudiaba.

Primer negoció millonario

No obstante, lo que más llamó la atención de sus seguidores, es que reveló que cuando tenía sólo 18 años, tuvo la idea de vender dulces, chicles, peluches entre otras curiosidades, al interior de una discoteca llamada “Magic”. En ese sentido, puso manos a la obra y primero formó una relación cordial y de amistad con los dueños del lugar, para después rentarlo y poner su tienda.

Le dije réntamelo, no se usa, me dice: ¿Pa´ qué lo quieres?, pues voy a vender peluches y, de esas madrolas que brillaban, que las rompías y brillaban, y chicles, y cigarros, y puse mi tiendita. Es que yo decía: güey, vengo todos los viernes y sábados, tengo que aprovechar, y puse mi tiendita de peluches, no sabes la cantidad de peluches que vendíamos, pero sí (...) y luego me acababa costando, porque la chava con la que estaba saliendo se llevaba un peluchote de gratis, pero bueno”, recordó.

¿Qué estudió Arturo Elías Ayub?

Estudió administración de empresas

El empresario, estudió Administración de Empresas en la Universidad Anáhuac, y estudió un posgrado en Alta Dirección de Empresas en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa (IPADE).

