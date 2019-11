Artistas con síndrome de Down pintan mural en una cafetería popular|

Mucha imaginación y sus pinceles, cuatro artistas que padecen síndrome de Down le dieron color al Starbucks de Pedregal en la Ciudad de México; ésto se logró por la unión entre dicha tienda de café popular, la Escuela Mexicana de Arte Down y la Fundación John Langdon Down.

En un comunicado que hizo la cafetería, se informó que el mural pintado representa el camino que recorre el café, desde el cultivo de la semilla, hasta la planta que se transforma en la taza de café.

Francisco Pulido, quien es uno de los artistas y responsable de la obra, indicó

"Me encantó la experiencia porque me ayudó a sacar mis sentimientos, que ahora comparto a través de esta imagen".

Starbucks y fundaciones colaboraron para que los artistas puedan tener un espacio de expresión

Esta no es la primera vez que Starbucks trabaja con dicha escuela de arte, en 2013, diversas tiendas de esa franquicia estadounidense han expuesto varias de las obras de los artistas.

Además, más de 600 grabados y litografías de la Escuela Mexicana de Arte Down se encuentran exhibidos en más de cien tiendas de Starbuks México.

Bernardo Arias, director de diseño y construcción de Starbucks, dijo que se siente muy orgulloso por la colaboración constante con artistas.

Fueron cuatro artistas de la Escuela Mexicana de arte Down quienes participaron en este trabajo

"Nos enorgullese colaborar constantemente con artistas locales, y crear oportunidades para todos aquellos artistas que forman parte de las comunidades a las que servimos todos los días. Sin duda, la composición de este colorido mural se convierte en el punto focal de la arquitectura de la tienda", comentó.

Te puede interesar: Niegan jugar voleibol en España a niña con Síndrome de Down ¡INDIGNANTE!

Starbucks y Fundación Alsea, A.C han otorgado, desde 2013, un donativo de más de 870 mil pesos a la fundación John Langdon Down, con la única finalidad de mejorar significativamente la calidad de vida de las personas con síndrome de Down.

Únete a nosotros en Instagram