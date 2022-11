Artesanos mexicanos piden al gobierno dialogar con marcas que les plagiaron

Varias marcas de ropa reconocidas a nivel mundial han enfrentado problemas por haber imitado los diseños de artesanos mexicanos, sin darles reconocimiento por la inspiración, por lo que ahora piden al gobierno que abran un diálogo con estas marcas para evitar nuevos plagios.

Hace varios meses se conoció que marcas como Zara o Carolina Herrera habían lanzado al mercado ropa con diseños muy similares a los de artesanos de Tlaxcala, quienes reclamaron que no se reconociera su trabajo y este solo se robara para obtener ganancias millonarias.

Luego, otras marcas más también entraron en la polémica, como el caso de Ralph Lauren y Comme Des Garcons, por lo cual los trabajadores mexicanos que sufrieron por estos robos de diseños ahora piden que se pueda dialogar con las marcas.

Algunos afirman que no es del todo malo que pasen estas cosas, pues su trabajo es visto por personas de grandes marcas, pero piden que al menos se reconozca la inspiración que obtuvieron, y en La Verdad Noticias te contamos lo que dijeron.

Piden diálogo con empresas

Las marcas usaron diseños sin permiso

Han pedido que la Secretaría de Cultura Federal que interceda por ellos para que estas situaciones no se vuelvan a dar, ya que para ellos significa que no reconocen todo el esfuerzo que hacen y el menosprecio a sus técnicas de trabajo.

“No viene una etiqueta o información adicional que redirija esa imagen del sarape de saltillo a donde realmente se produce, a las comunidades y las manos que tejen el sarape".

Afirmó que, como artesanos, merecen que sus trabajos sean reconocidos cuando las grandes marcas retoman sus obras para reproducirlas en productos hechos en masa.

Proceso tradicional en Contla

Llevan un proceso largo

Los artesanos del sarape en Contla, han hablado de los procesos que tienen para crear uno solo de estos productos, pues pueden demorar hasta un mes en hacerlos, dependiendo de lo que tengan planeado hacer con los elementos que usan, como fibras naturales, o hasta hierbas, insecto y maderas para teñirlas.

“Un proceso, quizá industrial o en masa, no va a ser para nada comparación con un proceso manual, entonces esto hace que las personas que, a través de colecciones han sido plagiadas, no se sepa todo el trabajo que hay detrás de, y sobre todo, que no se sepa la parte de los creadores".

