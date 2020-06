Arrestan a abuelita de 89 años en Tijuana por no respetar el “Quédate en casa”

A sus 89 años de edad, Rosa Chavarín ha visitado la “cárcel” dos veces por no respetar la cuarentena y salir a las calles de Tijuana para trabajar. La ciudad de Baja California mantiene aún detenida la movilidad bajo el lema “Quédate en casa” a fin de evitar el contagio del nuevo coronavirus Covid-19, para el cual el gobierno estatal dispuso de la fuerza policías para verificar que los pobladores respetan las medidas.

Doña Rosa como es conocida en el Mercado Hidalgo, en donde trabaja como vendedora de verduras relató que en los últimos meses ha sido arrestada dos veces por elementos de la Policía Municipal de Tijuana y remitida a la Estancia Municipal de Infractores por no respetar la cuarentena.

La abuelita detalló que la primera vez detención ocurrió en el Mercado, en donde trabajaba a escondidas, pues desde que se enteró que es parte de la población vulnerable del coronavirus su mayor preocupación era quedarse sin empleo.

Abuelita es detenida en Tijuana

En una entrevista para el Imparcial, Rosa relató que “no faltó una persona metiche que me descubriera. Picaba cebollas, chiles, tomates, pero me llevó la policía, hasta eso que me trataron bien en la ’20’ y no metieron con otros porque soy adulta mayor”.

La segunda detención de la abuelita ocurrió semanas después, cuando se encontraba caminando debajo de la banqueta con dirección a su trabajo, en donde fue arrestada por los oficiales por ser una personas de alto riesgo por su edad. Horas después la dejaron en libertad.

Cuarentena deja sin empleo a abuelita de Tijuana

Doña Rosa dijo comprende la acción de los policías, quienes dijo, no actúan de mala fe, pero resaltó que prefiere estar fuera de su hogar para sentir que todavía es una mujer independiente y con ganas de trabajar.

Desde hace más de una década, la rutina de Chavarín es levantarse a las 5:00 d de la mañana, limpiar su hogar y dirigirse al Mercado Hidalgo, su centro laboral, sin embargo, desde hace tres meses ha tenido que incrementar nuevas medidas de higiene y cuidarse de los policías para poder continuar a ese ritmo de trabajo, aunque dijo, si le tema al coronavirus.

“Sí le tengo miedo al coronavirus. Hay veces que me da una punzada y digo ‘ay, Diosito santo, no me quiero morir todavía”, comentó.

Entrar a la nueva normalidad no significa que la pandemia por el #Covid19 �� ya terminó, sino más bien, que debemos seguir alertas �� y aplicar todas las medidas preventivas posibles, más aún en entornos laborales.#QuédateEnCasa #EnBCNosCuidamosTodos #CoronavirusBC pic.twitter.com/wmNUzG2nUP — Secretaría de Salud de Baja California (@BC_SSALUD) June 11, 2020

Tijuana inicia la “Nueva Normalidad”

El 1 de junio arrancó el plan de reactivación de la Nueva Normalidad en el país, con el retorno a las actividades económicas, y los que si se tomaran el desconfinamiento muy en serio fueron los habitantes de Tijuana, quienes regresaron a las calles y sin portar algún tipo de protección contra el coronavirus SARS-CoV2, causante del Covid-19.

Sin respetar la sana distancia, centenares de personas salieron a las calles para realizar sus actividades, mientras que otras, se paseaban por el centro de Baja California como si el virus ya no existiera.

Baja California, es uno de tres estados de la república con mayor número de casos confirmados de Covid-19, con 6 mil 620 infecciones acumuladas y al menos 184 casos registrados en las últimas 24 horas, así como 1 mil 418 defunciones.