Arquidiócesis de Apatzingán: en Aguililla el Ejército le tiene miedo al CJNG

La Arquidiócesis de Apatzingán en voz del encargado de los Medios de Comunicación, el sacerdote Salvador Sánchez, denunció que, en Aguililla, Michoacán la población ya está harta de la ineptitud del gobierno y el Ejército contra los crímenes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En La Verdad Noticias te revelamos que el sacerdote señaló que la estrategia de AMLO sobre “abrazos y no balazos” no funciona, y que Aguililla es un claro ejemplo de ello, de ahí que los lugareños ya están hartos del Ejército y el gobierno que no han sabido hacer frente al crimen organizado.

Esto nos recuerda que en el 2020 la Diócesis de Apatzingán suspendió al ‘Padre Goyo’, aunque ahora el tema no es interno, y denuncia la violencia que existe en la localidad michoacana de Aguililla.

Arquidiócesis de Apatzingán: Ejército tiene miedo

CJNG. Foto: elfinanciero.com.mx

La Arquidiócesis de Apatzingán indicó que el 5 de julio de 2021 hubo una reunión entre las autoridades del estado, municipales y el Ejército con la gente de Aguililla, donde a pesar de su petición de que se realicen patrullajes en la noche, estos se negaron, pues señalaron que eso:

“Es peligroso.”

Cabe mencionar que estas declaraciones del sacerdote fueron dadas en el programa “Sergio y Lupita” con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, donde destacó que lo único que quieren los lugareños es tener paz.

Arquidiócesis de Apatzingán dijo que lugareños bloquean vías

Habitantes bloquean carreteras. Foto: heraldodemexico.com.mx

La Arquidiócesis de Apatzingán reveló que los lugareños de Aguililla, Michoacán protestan de forma pacífica para ser escuchados, y lo hacen bloqueando las carreteras con uso de cohetes y piedras, pues piden volver a tener libre tránsito, agua y energía eléctrica.

El sacerdote pidió al Ejército que no ejerza violencia hacia los ciudadanos, ya que son pacíficos y lo único que quieren es tener una vida tranquila, algo que la actividad del CJNG no permite.

Además, Salvador Sánchez enfatizó que si las autoridades federales hubieran actuado con premura:

“...no estaría pasando nada de lo que se ha visto."

Si quieres informarte más sobre este tipo de casos revisa Familias huyen de Tierra Caliente, Michoacán por la violencia que persiste.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Con información de heraldodemexico.com.mx