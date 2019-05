Armando Manzanero halaga a AMLO y califica a Trump como un “idiota” 

El cantautor mexicano Armando Manzanero ofreció su opinión sobre el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por lo que se dijo muy feliz con el gobierno que encabeza AMLO.

En una entrevista para un importante medio, el cantante indicó que pese a que no le gusta la política se mantiene informado de quienes dirigen el país, por lo que expresó su satisfacción con el actual gobierno.

Por otra parte, el artista habló también acerca del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien dijo, que cae muy mal, peor no le gusta su aspecto.

“Es un buen financiero pero ha sido el peor político que ha tenido Estados Unidos; me cae muy mal, no me gusta su aspecto; cuando lo veo en televisión cambio de canal”, recalcó el cantante mexicano.