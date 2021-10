Armada de México cumplió 200 años y tuvo un gran festejo

La Armada de México llevó a cabo un desfile para conmemorar la creación de este grupo hace 200 años en los que ha velado por la seguridad de los habitantes del país ante otras naciones.

Para amenizar el festejo, los elementos de la Marina marcharon para hacer gala de los recursos con los que cuenta el estado mexicano para velar por las garantías de todos sus ciudadanos.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Marina, José Rafael Ojeda Durán, recordó a los participantes en la celebración su compromiso con los habitantes de la República Mexicana y el orgullo que deben sentir ante la labor que realizan.

"Sin las operaciones del personal de infantería de Marina, sin las operaciones de los buques, sin las operaciones de las aeronaves no seríamos lo que somos".

Armada de México en defensa de los ciudadanos

José Rafael Ojeda exhortó al personal a trabajar no para la Armada de México, sino para la ciudadanía y a demostrarles de lo que son capaces, asó lo dijo:

"No se olviden del respeto a los derechos humanos, no se olviden del honor que deben de tener todos ustedes. El honor como principio personal. El que no es honorable no cabe en esta institución”.

Además pidió a los uniformados respetar la lealtad, la cual aseguró se practica desde los superiores a sus subordinados y viceversa, así como el patriotismo.

"Nos debemos a la Constitución y nos debemos a México".

¿Cuál es la función de esta institución?

El 28 de septiembre de 1821 que se nombró al primer Secretario de Guerra y Marina, el Teniente de Navío: Antonio de Medina, quien desde el 4 de octubre de 1821 se encargó de velar por todos los asuntos relacionados con los conflictos armados del país.

La Armada de México es la encargada de atender cualquier asunto de seguridad relacionada con las aguas interiores, vías fluviales y lacustres navegables. Además de esto, también atiende a los habitantes del país en caso de desastres naturales.

El origen de esta institución data de la consumación de la independencia, aunque no fue sino hasta 1940 que fue creada la Secretaría de Marina, la cual fue designada a velar por los asuntos relacionados con la Armada.

Cabe destacar que la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México también inauguró la “Exposición Gráfica 200 años de la Armada de México”, en la cual se muestran los momentos gráficos más destacados de este grupo de vigilancia y seguridad.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!