Argentino en México y con coronavirus se fuga del hospital, nadie sabe dónde está

Todo estaba listo para su aislamiento, pero al conocer que sería aislado en el hospital un migrante procedente de Argentina se dio a la fuga del centro médico al enterarse que era un posible caso de coronavirus Covid-19, ahora nadie sabe dónde está y las autoridades lo buscan incansablemente al ser un foco de propagación masiva.

Estos hechos ocurrieron durante el pasado jueves, en el Hospital General Salvador Chavarría en Piedras Negras, Coahuila, cuando hasta el lugar llegó un migrante de origen argentino quien se sentía enfermo, por lo que fue al ser atendido por los servicios médicos detectaron que es un posible sospechoso de tener el nuevo coronavirus Covid-199, pues presentaba la sintomatología completa del virus.

Argentino se escapa de hospital en México cuando supo que sería aislado por coronavirus.

Argentino se fuga de hospital con coronavirus

Al enterarse del caso, las autoridades del hospital procedieron a ordenar la toma de una muestra médica para realizar el análisis que detectaría si efectivamente es un caso del Covid-19, esto se dio porque el migrante argentino tenía todos los síntomas. Ahora bien cuando el portador del caso sospechoso supo que sería aislado en un hospital entró en pánico y solicitó permiso para ir al baño, oportunidad que tomó para darse a la fuga.

��#REPORTE #COAHUILA DEL PLAN ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL #COVID_19



• Actualización de las �� 12:00 horas.



Con motivo de mantener a la población informada de las principales acciones del Plan Estatal de Prevención y Control del COVID-19, la @SS_Coahuila informa: pic.twitter.com/AhKOEMAW5k — Gobierno de Coahuila (@GobDeCoahuila) March 27, 2020

Las autoridades del Hospital General Salvador Chavarría en Piedras Negras, se encuentran alarmados pues aún se espera para comprobar si es o no un caso de coronavirus, y de ser positivo se convierte en peligro de salud para la población de Coahuila en general. “Lamentablemente esta persona parece no considera su propio estado de salud y evidentemente ni el de las demás, ya que al no estar sin aislamiento se convierte en un foco de propagación”, dijo Claudio Bres, presidente municipal de Piedras Negras, Coahuila.

Te puede interesar: Registran primer muerto por COVID-19 en Michoacán

El Alcalde de Piedras Negras dio a conocer que la patrulla fronteriza de Estados Unidos ha reforzado la frontera entre Texas y Coahuila en caso de que el migrante quiera cruzar de manera ilegal hacia el país vecino.