Árbol del dolor en Veracruz recuerda a los desaparecidos

La navidad es el momento en que las familias se reúnen para compartir, las casas se llenan de fiestas y las luces multicolor adornan las calles. Desgraciadamente para miles de familias en México y el mundo, en estas fechas hay poco que celebrar por el dolor de la pérdida de algún ser queridos, fue así que en Veracruz se colocó el árbol de dolor para recordar a todos los desaparecidos.

Este árbol simbólico fue colocado por los integrantes del Colectivo Solecito, quienes colocaron el árbol del dolor en el zócalo de Veracruz para recordar a todos sus familiares desaparecidos.

El árbol no tiene esferas, ni campanas, ni adornos, en su lugar hay círculos de cartón con los rostros de los hijos, padres, madres, hermanas, hermanos, esposas y demás seres queridos que no están en casa para celebrar la navidad, este pino no representa la alegría. El árbol representa el dolor por todos los desaparecidos.

La intención de levantar este árbol es demostrar que la lucha de las familias continúa y que, aunque a veces se les deje en el olvido, todos los desaparecidos de Veracruz siguen contando en la sociedad, señaló Lucía de los Ángeles Díaz Genao, integrante del Colectivo.

Los familias de los desaparecidos exigen a las autoridades rapidez en las investigaciones ya que hay personas que han estado buscando a sus familiares por más de 11 años.

MÁS DE 500 CUERPOS SIGUEN SIN SER IDENTIFICADOS

Díaz Serrano declaró que existe un rezago importante en la identificación por parte del forense y que aún persiste la ausencia de una base de datos, lamentando que por la falta de orden de cada nueva administración todo el proceso se empiece de cero.

“El procedimiento es largo porque la administración anterior se fue, no dejó nada y están arreglando y buscando las cosas. Pedimos una reunión con periciales pero estamos empezando desde cero”, puntualizó la activista.

También señaló que en Veracruz no han podido identificar ni 50 cuerpos de los más de 550 que se recuperaron de las fosas de Colinas de Santa Fe, Veracruz y Arbolillo, por lo que más de 500 cuerpos no han podido ser entregados a sus familias.

La activista señaló que no permitirás que los restos que fueron hallados sean sepultados en fosas comunes o panteones ministeriales sin que se realicen previamente exámenes de ADN y el registro debido para su identificación.

El árbol del dolor es colocado todos los años en el Zócalo para recordar a todos aquellos desaparecidos cuyo paradero es desconocido y también a modo de protesta para exigirle a las autoridades que realicen su trabajo.

