"Aquí les tocó vivir y hay que adaptarse", dice directora de Conagua a Tabasco.

Fue asegurado por la directora de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Blanca Elena Jiménez, que no puede garantizar que el río Grijalva no se desborde nuevamente, pero sí afirmó que los habitantes de Tabasco deben estar conscientes de que “aquí les tocó vivir y hay que adaptarse”.

La directora manifestó: “Mire, yo no le puedo decir que no se desbordará, ni tampoco les voy a decir que no se van a inundar porque, para las condiciones de como ustedes viven, es mejor estar prevenido, así como estar conscientes, como diría alguna del medio: aquí les tocó vivir. Hay que aprender a vivir con lo que hay y estar muy conscientes de la situación”.

En entrevista, la titular de la Conagua añadió que, si bien se esperan más lluvias en la región, estas no se compararán con las de las últimas semanas. Puntualizando que ella no puede afirmar si las inundaciones son consecuencia de actos de corrupción y que prefiere esperar los resultados que arrojen las investigaciones del Órgano Interno.

Indigna comentario de la Conagua hacia Tabasco

Al respecto, Elena Jiménez dijo: “En general hay una revisión constante en este tema, pero ahora no tenemos algo concreto. Por lo pronoto a nosotros sólo nos tocaría detectar, pero no tenemos nada detectado en concreto”.

En paralelo, manifestó que por lo pronto ya se están revisando los documentos y contratos que apoyen a avalar la existencia de corrupción u omisión en las obras; además dijo que ya tiene alertas sobre contratos que fueron firmados pero no se ejecutaron durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

“Estamos verificando si el director local ha revisado varias obras que detectadas en este tipo de contratos. Aún no tenemos un balance general, también hay que buscar mucho en la papelería”, sentenció. Destacando que su prioridad es dar atención a las personas damnificadas y bombear el agua acumulada.

Esto porque no todo está perdido, ya que mucha de su infraestructura cuenta con seguro. “El tema de la corrupción a todos nos preocupa mucho, porque uno le daría mucho coraje saber que está sufriendo por un tema de corrupción. En el momento que tengamos una información sólida con mucho gusto la compartimos”, concluyó.

