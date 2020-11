Aprueban matrimonio igualitario en Puebla tras mandato de la SCJN

Aprueban matrimonio igualitario en Puebla tras una década de lucha

El Congreso del estado de Puebla aprobó, con 31 votos a favor, cinco en contra y tres abstenciones, la iniciativa de reconocer el matrimonio igualitario en la entidad, con lo cual dan fin a una lucha por un derecho que inició hace más de 10 años, por parte de grupos activistas de la comunidad LGBT+.

La aprobación del matrimonio igualitario por el Congreso de Puebla fue calificada como histórica, mientras que la discusión causó polémica entre los diputados, pues Morena se colgó el logro que ha sido gracias a la lucha de organizaciones encargadas de defender los derechos humanos.

Ante esta situación, una de las diputada del PRI instó a los legisladores del partido gobernante para que, tal como hicieron con la aprobación del matrimonio igualitario, usen su mayoría en el Congreso para legalizar el aborto en la entidad y así, "sean congruentes con el título de progresistas que se han adjudicado".

"Aunque sea de esta forma poco ética como la que usaron hoy para la aprobación del matrimonio igualitario, de esa misma manera, no importa que sea sin ética, no importa que como hoy no reivindiquen luchas, ustedes que son mayoría en este congreso, presenten una iniciativa para que se apruebe el aborto legal", retó la diputada a sus homólogos de Morena.

"Aborto legal ya, sólo se necesita el voto de ustedes, el de la mayoría (en el Congreso) y sólo ocuparían de 12 días para lograrlo, contando sábado domingo y días festivos", dijo y finalizó con un "vamos por eso y cumplen sus compromisos progresistas".

La aprobación del matrimonio igualitario en Puebla se da, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitiera por lo menos tres llamados a los legisladores poblanos para que se discutiera dicha iniciativa, pero Morena se colgó el logro.

