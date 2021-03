Aprende en Casa 3 SEP: Actividades para preescolar, hoy 26 de marzo

Este regreso a clases, la Secretaría de Educación Pública (SEP) preparó una gran variedad de actividades para preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, a través de su plataforma en línea Aprende en Casa 3.

Si te interesa conocer todos los ejercicios y preguntas de nivel preescolar para este viernes 26 de marzo, ¡continúa leyendo! Por cierto, no olvides resolver todos los ejercicios y añadirlos en tu carpeta de experiencias.

Preescolar: Actividades SEP

El ciclo escolar 2020-2021 ha iniciado, sin embargo se ha visto afectado por la pandemia del coronavirus, por lo que la SEP ha implementado un nuevo método de estudio, clases en línea el cual han llamado Aprende en Casa 3 del cual aquí te dejamos lo que se estará trabajando este viernes.

Aprende en Casa III

Mundo natural y social: Costumbres familiares

Aprendizaje esperado: Reconoce y valora costumbres y tradiciones que se manifiestan en los grupos sociales a los que pertenece.

Énfasis: Conoce y explica costumbres familiares.

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás y compararás costumbres familiares. Aprenderás y reconocerás que cada familia tiene sus costumbres y tradiciones y todas son importantes y valiosas. Pide a un adulto que te apoyen a desarrollar las actividades y a escribir las ideas que te surjan durante esta sesión.

¿Qué hacemos?

¿Durante el periodo de vacaciones realizas actividades específicas con tu familia? ¿Qué son las costumbres? Las costumbres, son aquellas acciones que se realizan continuamente con la familia, por ejemplo, festejar los cumpleaños o tener un álbum de fotos impreso.

Las costumbres distinguen a una familia de otras familias. El lunes comienzan las vacaciones, y tu compañera Sara menciona que ella y su familia hacen algunas actividades en familia durante estos días y para Sara esto la llena de alegría.

Durante las vacaciones se reúne como familia y ven las fotos impresas que tienen, incluso se toman más fotografías, desde hace muchos años a su mamá le ha gustado tener todos sus recuerdos en fotografías, por eso esta actividad es muy especial para ellos.

¿En tu familia cuáles costumbres tienen? Otra costumbre que tienen la familia de Sara es que cuando es cumpleaños de algún miembro de su familia, acostumbran a llamarse a las 12:00 de la noche para felicitarse.

Y cuando cantan las mañanitas cada uno elige la canción de cumpleaños que quiere cantarle al festejado y cantan al mismo tiempo. Esa es su manera de demostrarse cuanto se quieren. ¿En tu familia qué acostumbran hacer cuando festejan los cumpleaños de uno de sus integrantes?

En la familia de la Mtra. Ana, el festejado elige el menú de la comida o la cena, y cuando es su cumpleaños ella les canta en agradecimiento por todo el cariño que le dieron ese día. Son muy diversas las costumbres que tienen las familias al festejar un cumpleaños.

A algunas familias, les gusta cantar, a otras bailar, romper una piñata o morder el pastel, todas las costumbres son valiosas e importantes. Hay fiestas de algunas niñas y niños que acostumbran a celebrar su cumpleaños con adornos y disfraces de algún personaje que les gusta.

Incluso el pastel tiene imágenes de los personajes de su elección. ¿Alguna vez has festejado de esa manera tu cumpleaños? Sara en su último cumpleaños lo festejó con sus amigos y todos los invitados estaban disfrazados, aunque no eran disfraces de un solo personaje.

En algún lugar de Oaxaca tienen la costumbre de que, en las fiestas familiares grandes, aparte de lo que se come durante la fiesta, cada invitado se lleva un itacate. ¿Sabes qué significa itacate? Un itacate es una provisión de comida que puedes llevarte a tu casa.

¿En tu familia acostumbran a hacer algo de lo que se ha comentado? Mencionando de comida, en Tlaxcala, se hacen visitas a varias casas, saludan a los anfitriones y en cada casa que entras tienes que comer algo de lo que tengan preparado y además te llevas tu itacate.

Te Imagina lo rico que es comer de diferentes menús; tamales, mole, guajolote; tacos. Recuerda que las costumbres familiares no sólo tienen que ver con comida o festejar cumpleaños; tiene que ver con muchas otras cosas, cada una tiene diversas costumbres.

Observa el siguiente video, hasta el minuto 3:12 en el vas a conocer las costumbres de otras familias de niñas y niños de otras regiones del país.

1. Kumiai. Cuidando a mis Animalitos.

En este video puedes identificar cómo la costumbre de los Kumiai es tomar leche recién ordeñada cuando alguien está enfermo, también se identifica cómo los niños empiezan a montar y a lazar desde muy pequeños cuando se los enseñan sus familiares.

¿Has aprendido algo desde que eras pequeño o pequeña, y que ya se convirtió en una costumbre familiar? ¿Qué acostumbras hacer con tu familia los fines de semana? Hay algunas niñas y niños que ayudan a sus familias en la elaboración de alimentos.

En los siguientes videos conoce lo que hacen Emiliano y Vanesa, los fines de semana con sus familias.

1. Emiliano.

Hay una historia de una costumbre familiar de una tradición mexicana, trata de la elaboración de piñatas y se titula “La piñata”, de Leticia Méndez.

Aprende en Casa III

Es una tradición tan especial en el país, la elaboración de piñatas. Todo lo que hoy aprendiste, te permite tener más idea de las actividades que puedes hacer con tu familia para convertirlas en una costumbre.

Las costumbres ayudan a crear una identidad familiar y a establecer vínculos. Para concluir con esta sesión recuerda que aprendiste que cada familia tiene sus costumbres, todas son importantes y valiosas. ¡Continuemos con más actividades para preescolar!

Aprende en Casa III

Inglés: Reconoce su belleza

Aprendizaje esperado: Explora libros de cuentos.

Énfasis: Escucha la lectura de libros de cuentos infantiles.

¿Qué vamos a aprender?

Explorarás libros de cuentos. Have you been using your mouth cover? ¿Has estado utilizando tu cubrebocas? Remember it is very important to use it if you must leave your home. / Recuerda que es muy importante usarlo si tienes que salir de casa.

Para esta sesión necesitaras: Tu cuaderno y lápiz.

Aprende en Casa III

¿Qué hacemos?

Do you remember the story you learned in the last class? / ¿Recuerdas la historia que conociste la sesión pasada? It is the story of Goldilocks. /Es el cuento de Ricitos de Oro.

Do you remember the characters in the story? In this session, you will complete some sentences / ¿Recuerdas los personajes de la historia? En esta sesión vas a completar algunas frases.

When Papa Bear realized someone had tasted his food, he felt. /Cuando Papa Oso se dio cuenta de que alguien había probado su comida, sintió.

Angry! /¡Enojado!

When Baby Bear saw that someone had broken his chair, he felt. / Cuando Bebe oso vio que alguien había roto su silla, se sintió.

Sad! / ¡Triste!

When Goldilocks saw that the small bed was the perfect size for her, she felt. / Cuando Ricitos de Oro vio que la cama pequeña era del tamaño perfecto para ella, se sintió.

Happy! / ¡Feliz!

Recuerda que sad, happy y angry son sentimientos. Would you like to know another story? / ¿Quieres conocer otra historia? This is a book. / Este es un libro.

Aprende en Casa III

This is the front cover. / Esta es la portada.

Aprende en Casa III

This is the back cover. / Esta es la contraportada.

Aprende en Casa III

This is the spine. /Este es el lomo.

Aprende en Casa III

This is the title. / Este es el título. El ejemplo que estamos utilizando es, “La Araña Muy Ocupada”. This is the illustration. /Esta es la ilustración.

Aprende en Casa III

This is the page. /Esta es la página.

Aprende en Casa III

The name of the book you are going to read in this session is The Ugly Duckling. / El nombre del libro que vas a leer en esta sesión es, El patito feo. The characters in the story are / Los personajes del cuento son:

-The Ugly Duckling. / El patito feo.

-Mother Duck. / Mamá pato.

-Ducklings. / Patitos.

-Old woman. / Una anciana.

-Hen. / Gallina.

-Cat. / Gato.

-Peasant. / Campesino.

-Swan queen. / La reina cisne.

It's time to read the story, it's an adapted version: The Ugly Duckling by the author: Hans Christian Andersen. / Es momento de leer el cuento, es una versión adaptada: El patito feo del autor: Hans Christian Andersen.

English

A little duckling was very sad because he thought that he was ugly.

A little duckling was very sad because he thought that he was ugly.

One day, he saw his reflection in the water and said, “I am ugly”.

He decided to leave home.

The ugly duckling walked through the forest; suddenly he saw a cabin.

He saw an old woman that lived with a hen and a cat and decided to stay with them.

But he was not happy and soon left.

Winter came. A peasant took the duckling to his house with his wife and children.

But the duckling was afraid of the children and ran away.

Finally, spring arrived.

One day, the duckling saw a beautiful female swan swimming nearby.

She was the Swan Queen.

But the duckling remembered that he was ugly and felt ashamed.

So, he bent his neck to hide his face and then, he saw his own reflection in the water.

He was surprised because he was not an ugly duckling anymore.

He was now a handsome young swan.

He was never really a duckling; he had always been a swan.

That was the reason he was different from the other ducklings.

Sometime later, he married the beautiful Swan Queen, and they were very happy.

The end.

Español

Un patito estaba muy triste porque pensaba que era feo.

Sus hermanas y hermanos no querían jugar con él.

Un día vio su reflejo en el agua y dijo: “soy feo”.

Decidió irse de casa.

El patito feo caminó por el bosque; de repente vio una casa.

Vio a una mujer mayor con una gallina y un gato y decidió quedarse con ellos.

Pero no era feliz y pronto se fue.

Llegó el invierno. Un campesino se lo llevó a su casa con su esposa y sus niños.

Pero el patito feo tenía miedo de los niños y se fue.

Finalmente llegó la primavera.

Un día el patito vio a un hermoso cisne hembra nadando cerca.

Era la reina cisne.

Pero el patito recordó que era feo y se sintió avergonzado.

Por lo tanto, se agachó para esconder su cara y al hacerlo, vio su propio reflejo en el agua.

Se sorprendió porque ya no era un patito feo.

Ahora era un guapo cisne joven.

Nunca fue un patito, siempre había sido un cisne.

Esa era la razón por la que era diferente a los otros patitos.

Tiempo después, se casó con la hermosa reina cisne y fueron muy felices.

Fin.

3. Sonido de patitos.Did you like the story? ¿Te gustó el cuento?

La siguiente actividad relacionada con él cuento. Observa las imágenes, y las vas a poner en el orden correcto conforme a lo que leíste del cuento.

Aprende en Casa III

Los momentos que se representan son:

Finally, spring arrived. / Finalmente llegó la primavera.

He saw an old woman that lived with a hen and a cat. / Vio a una anciana que vivía con una gallina y un gato.

And he married the beautiful swan queen. / Y se casó con la hermosa reina de los cisnes.

His brothers and sister didn´t want to play with him. / Sus hermanos y hermana no querían jugar con él.

Do you remember the feelings of the characters of both the story of Goldilocks and the story of the ugly duckling? / ¿Recuerdas los sentimientos de los personajes de los cuentos Ricitos de Oro y El patito feo?

Relaciona a algunos de los personajes con algunas de sus emociones expresadas en los cuentos y dibuja la emoción que siente el personaje.

Papa Bear was _____ because someone had tasted his food! / Papá Oso estaba_____ / porque alguien había probado su comida. The answer is: _______ /. La respuesta es: ______. Angry / Enojado.

Papa bear was ANGRY because someone had tasted his food. / Papá oso estaba ENOJADO porque alguien había probado su comida.

The Ugly Duckling felt _____ because he saw his own reflection in the water and saw that he was now a handsome young swan. / El patito feo se sintió _____ porque vio su propio reflejo en el agua y se dio cuenta de que ahora era un cisne guapo y joven.

The answer is: / La respuesta es: Happy / Feliz. Very good, The Ugly Duckling felt HAPPY because he saw his own reflection in the water and saw that he was now a handsome young swan. / Muy bien, El patito feo se sintió FELIZ porque vio su propio reflejo en el agua y vio que ahora era un joven y apuesto cisne.

Baby Bear was_____ because somebody had broken his chair. / Bebé Oso estaba _____ porque alguien había roto su silla. The answer is: / La respuesta es: Sad / Triste. Baby Bear was SAD because someone had broken his chair. / El bebé oso estaba TRISTE porque alguien había roto su silla.

Make a feelings notebook, you can choose some of the characters in the stories, draw them and write down their feelings, you can even write complete sentences. For example: / Realiza un cuaderno de sentimientos, puedes elegir algunos de los personajes de los cuentos, dibújalos y escribe abajo sus sentimientos, incluso puedes escribir oraciones completas. Por ejemplo:

Baby bear is sad. /Bebe Oso está triste. Pídele ayuda a tu mamá, papá o a quien te acompañe que te escriba las oraciones y tu completa con un dibujo del personaje y decir en voz alta el sentimiento que lo caracteriza.

Hasta aquí llega la sesión del día de hoy. Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna.

