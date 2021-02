Aprende en Casa 3 SEP: Actividades para preescolar, hoy 26 de febrero

Este regreso a clases, la Secretaría de Educación Pública (SEP)preparó una gran variedad de actividades para preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, a través de su plataforma en línea Aprende en Casa 3.

Preescolar: Actividades SEP

El ciclo escolar 2020-2021 ha iniciado, sin embargo se ha visto afectado por la pandemia del coronavirus, por lo que la SEP ha implementado un nuevo método de estudio, clases en línea el cual han llamado Aprende en Casa 3 del cual aquí te dejamos lo que se estará trabajando este viernes.

Aprende en Casa III

Mundo natural y social: Las mascotas

Aprendizaje esperado: Obtiene, registra, representa y describe información para responder dudas y ampliar su conocimiento en relación con plantas, animales y otros elementos naturales.

Énfasis: Conoce cómo se comporta una mascota.

¿Qué vamos a aprender?

Obtendrás, registrarás, representarás y describirás información para responder dudas y ampliar su conocimiento en relación con plantas, animales y otros elementos naturales. Conocerás cómo se comporta una mascota.

Pide a tu mamá, papá o algún adulto que te acompañe en casa que te apoyen a desarrollar las actividades y a escribir las ideas que te surjan durante esta sesión.

¿Qué hacemos?

¿Te gustan las mascotas? ¿Tienes alguna en casa? En esta sesión vas a conocer sobre estos seres increíbles. Observa el siguiente video que trata acerca de mascotas.

1. Video de once niños “Mascotas”.

Observaste que los niños que aparecen en este video, ¿Se parecen a sus mascotas? Tu compañera Ana quiere tener una mascota, pero aún no ha decido cuál y no sabe por dónde empezar, a veces, piensa que le encantaría tener una jirafa de mascota.

Le gusta mucho el cuello tan largo que tienen y sus enormes manchas; cree que se podría divertir mucho con ella. Pero para tener una mascota debe pensar en muchas cosas ya que es una decisión muy importante. Observa el siguiente video en donde explican qué es una mascota.

2. Cápsula Mascotas.

¿Qué buscas en una mascota? o si tienes una en casa, ¿Qué fue lo que buscaste en ella? Ana busca divertirse con ella, pero, principalmente, sentirse acompañada y protegida y como la jirafa es grande cree que la hará sentir eso.

Pero con una jirafa, ¿Crees que se pueda sentir acompañada y protegida? Conoce a Gabriela Nogueada, quien es médica veterinaria y en el siguiente video comparte información importante sobre las mascotas.

3. Video de Gabriela Nogueada.

Ana al tener esta información, cambió de decisión en cuanto a tener a una jirafa como mascota, pues en su casa no tiene el espacio suficiente para tener una jirafa y, las jirafas no son mascotas.

Existen animales que no son mascotas, porque no son animales de compañía, ¿Qué mascota podría tener? Ayuda a Ana y realiza un registro con diferentes opciones que mencionó la doctora.

Así ella puede elegir con mayor seguridad y en caso de que te animes hasta tu puedes obtener una mascota de esas opciones que registres si lo deseas. La doctora Gabriela mencionó algunos animales que pueden ser mascotas como: El pez, el perro, la tortuga y el cuyo.

Aprende en Casa III

Pide al adulto que te acompaña que te apoye en realizar la siguiente tabla, es tu registro. En la sección de Mascota realiza un dibujo de un pez, de un cuyo, una tortuga y un perro. Continúa llenando cada espacio con base a la información del video de la veterinaria.

Aprende en Casa III

Observa el siguiente video en el que niñas y niños comparten cómo son sus mascotas y cuáles son los cuidados que necesitan. Esto te puede ayudar a tomar una buena decisión y sirve que aprendes más acerca del tema.

4. Victoria.

Tener un perro es una gran idea, el chihuahua de Victoria es muy bonito, es pequeño y cabe en cualquier casa y sería fácil alimentarlo, así como lo mostró Victoria, pero existen más opciones Mia comparte una más.

5. Mia.

También es un perro muy bonito el que tiene Mía. Hay una opción más. Observa la siguiente capsula para conocer cuál es.

6. Emiliano.

¿Qué te pareció? El caballo necesita un espacio amplio para estar y para correr por lo tanto no muchas personas pueden tener uno de mascota. Ana decidió que quiere a un perro por mascota. Los perros son grandes compañeros y protectores; además, les gusta jugar mucho.

No hizo mala elección después de todo. Incluso va a adoptar uno y hace muy bien; va a acudir a un refugio o asociación de protección de animales; ahí la orientarán para elegir al compañero perfecto de acuerdo a la raza, tamaño, edad y personalidad de cada perrito.

Esta lista para darle mucho cariño, cuidados y afecto. Ahora observa el siguiente video desde el inicio hasta el minuto 3:23

7. Video Once niños Perros y Gatos - Convivir con tu mascota.

Para concluir con esta sesión recuerda lo que aprendiste acerca de las mascotas. Lo principal es que aprendiste, qué es una mascota y los cuidados que requiere para crecer sana y feliz.

Aprende en Casa III

Inglés: Rimas en la lluvia

Aprendizaje esperado: Sigue la lectura.

Énfasis: Identifica rimas dentro de una canción.

¿Qué vamos a aprender?

Conocerás y explorarás la letra de una canción. Para esta sesión necesitas los siguientes materiales:

Aprende en Casa III

Are you taking care of yourself? Remember to take into account the following recommendations. /¿Te estás cuidando? Recuerda tener en cuenta las siguientes recomendaciones.

1. Video recomendaciones.

¿Atendiste a las recomendaciones? Por qué debes recordar que es muy importante: Mantener una sana distancia, comer saludablemente, usar cubrebocas si vas a salir de casa y lavarte las manos.

¿Qué hacemos?

Aprende en Casa III

Are you ready to start the class of today? ¿Estás lista, estás listo para empezar la clase del día de hoy?

Do you know them? You know who they are? Not really? / ¿Los conoces? ¿sabes quiénes son? ¿No realmente?

They are the Finger family; they are members of a family. Son la familia Finger; son integrantes de una familia.

You will sing their song! Do you know the song? / Vas a cantar su canción! ¿Te sabes la canción?

Listen to the song that one of your classmates sings. / Escucha la canción, que canta una de tus compañeras.

1. Audio niña cantando Family song a capela.

Ahora vas a escucharla con música.

2. Audio family song cantada con piano.

Do you want to keep on singing? Because the whole class today revolves around a song. / ¿Tienes ganas de seguir cantando? Porque toda la clase de hoy gira alrededor de una canción.

These days in some places it's raining, guess what! There's a song you can sing when it's raining and it has some rhyming words. Remember that rhymes are words that end with the same sound or a similar sound, for example: House rhymes with cup, but you are only in Spanish. Can you think of an example of a rhyme in English?

En estos días en algunos lugares está lloviendo, ¡Adivina qué! Hay una canción que puedes cantar cuando está lloviendo y tiene unas palabras que riman. Recuerda que las rimas, son las palabras que terminan con el mismo sonido o un sonido parecido, por ejemplo: Casa rima con taza, pero estas solo en español. ¿Se te ocurre algún ejemplo de una rima en inglés?

Play and Rain / Jugar y lluvia.

Y justo esas dos palabras están en la siguiente canción. Would you like to hear the song? / ¿Te gustaría escuchar la canción? Next, you have the lyrics of the song, first you are going to read it and then you will sing it / A continuación, tienes la letra de la canción, primero vas a leerla y después la vas a cantar.

Aprende en Casa III

Escucha la canción y trata de cantarla.

3. Canción de la lluvia.

Now you are going to find the words that rhyme, listen to the next song, without music so you can find the rhymes. / Ahora vas a encontrar las palabras que riman, escucha la siguiente canción, sin música para que puedas encontrar las rimas.

4. Rain rain go away. A capela.

Aprende en Casa III

Las palabras que riman son:

Away / Lejos

Day / Día

Play / Juego

Would you like to play and jump? Stand up to move a bit. / ¿Te gustaría jugar y saltar? Ponte de pie para moverte un poco.

Draw drops of water and ask your mother, father or whoever is with you to write a rhyme in each drawing. / Dibuja gotas de agua y pídele apoyo a tu mamá, papá o a quien te acompañe que escriba una rima en cada dibujo.

Y tienes que saltar en cada gota para decir la rima y la palabra final elige la rima correcta.

5. Canción de la lluvia, instrumental.

What if you play the memory game? / ¿Y si juegas al juego de la memoria?

1- First, you draw a few clouds.

2.-Then, inside the clouds; write each word two times.

3.-Then, with the help of an adult, cut the clouds out.

1.-Primero dibuja algunas nubes.

2.- Después, con la ayuda de un adulto, adentro de las nubes escribe cada palabra dos veces.

3.- Y por último también con la ayuda de un adulto, recorta las nubes.

Si no te quedaron claras las indicaciones, observa y escucha el siguiente video, es un repaso rápido de tu amigo Rigoberto.

6. Rigoberto: Memory Game.

Recuerda que es muy importante que todo lo que aprendiste en esta sesión lo sigas poniendo en práctica. See you soon! ¡Nos vemos pronto!

7. Animación stop motion Rain go away.

