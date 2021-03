Aprende en Casa 3 SEP: Actividades para preescolar, hoy 19 de marzo

Este regreso a clases, la Secretaría de Educación Pública (SEP) preparó una gran variedad de actividades para preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, a través de su plataforma en línea Aprende en Casa 3.

Si te interesa conocer todos los ejercicios y preguntas de nivel preescolar para este viernes19 de marzo, ¡continúa leyendo! Por cierto, no olvides resolver todos los ejercicios y añadirlos en tu carpeta de experiencias.

Preescolar: Actividades SEP

El ciclo escolar 2020-2021 ha iniciado, sin embargo se ha visto afectado por la pandemia del coronavirus, por lo que la SEP ha implementado un nuevo método de estudio, clases en línea el cual han llamado Aprende en Casa 3 del cual aquí te dejamos lo que se estará trabajando este viernes.

Mundo natural y social: Más y más masillas

Aprendizaje esperado: Experimenta con objetos y materiales para poner a prueba ideas y supuestos.

Énfasis: Manipula diversos materiales y pone a prueba sus ideas.

¿Qué vamos a aprender?

Experimentarás con diversos materiales elaborando masillas. Descubrirás qué cuidados necesita una masilla para conservarla en buen estado y así poder usarla muchas veces más. Pide a un adulto que te acompañe en casa que te apoyen a desarrollar las actividades durante esta sesión.

¿Qué hacemos?

¿Recuerdas la masilla que elaboraste en la sesión de “Recetas ricas y divertidas”? Tu compañero Kaleb, le encantó esta actividad por lo que estuvo jugando con la masilla e intentaba modelar algo, pero tuvo algunas situaciones que le impidieron poder concretar su actividad.

Primero por que su masilla se desmoronaba, y después, por que observó que tenía unas grietas que antes no tenía, además se sentía dura y estaba seca. ¿A tu masilla le sucedió algo parecido? Ayuda a Kaleb a descubrir porque su masilla le paso esto.

¿Por qué crees que tuvo estos cambios la masilla para modelar? Escucha las ideas que comparten tus compañeras Anna Victoria y Vanesa junto con tu compañero Daniel.

1. Anna Victoria.

2. Vanesa.

3. Daniel.

Son ideas muy interesantes, ¿Con quién estás de acuerdo del por qué la masilla de Kaleb estaba en esas condiciones? Kaleb coincide en que la masilla estuvo al aire libre y por eso se secó y ahora ya no podrá seguirla usando.

¿Crees que se puede salvar su masilla? ¿De qué manera piensas que se pueda lograr? A continuación, conoce algunas propuestas de tus compañeros Jazmín, Ulises y Soledad.

Jazmín, de 4 años dice que “Para salvar la masilla se le puede poner un poco de agua”.

Si a tu masilla le paso lo mismo que a la de Kaleb intenta hacer lo que dice Jazmín.

¿Qué sucedió? Kaleb lo intentó, su masilla ya no estaba seca, pero aún no la podía manipular bien.

Ulises, de 5 años, “Cree que si se le pone aceite se puede salvar.” Recuerda que, si estás en la misma situación que Kaleb es momento de intentarlo, él le puso 4 gotas de aceite.

Observa lo que sucede con tu masilla, para Kaleb su masilla seguía dura, sólo que ahora resbalosa.

Soledad de 6 años dice “Que a ella le pasó igual ya que dejó su masilla al aire libre y la única solución que encontró fue volver a hacerla”. ¿Qué te parece si retomas la idea de Sabina y aprendes a hacer una masilla diferente?

Pero en esta ocasión la guardas muy bien para que se conserve si es que se te secó o daño. Si tienes los ingredientes, puedes hacer la masilla en este momento, siempre con ayuda del adulto que te acompaña. Si no la puedes, anótala y la haces después.

Receta de masilla de fécula de maíz.

Ingredientes:

1 taza de fécula de maíz.

1/2 taza de aceite para bebé.

Colorante vegetal líquido, opcional.

Los pasos por seguir son:

Colocar la taza de fécula de maíz en el recipiente. Agregar media taza de aceite para bebé sin perfume. Verter el colorante líquido. Mezclar todos los ingredientes hasta incorporarlos completamente.

Cuando viertas el colorante, procura que sea una gota, porque si le pones más, puedes hacer la masa aguada, además de que no se necesita mucho colorante comestible. ¡Y con eso ya tienes tu masilla! Amasa la masilla, ¿Cómo la sientes? ¿A qué huele?

Sabes, esta masilla de fécula de maíz, a diferencia de la masilla de sal, es más suave, huele diferente. Recién hechas, ambas están húmedas, la masilla de fécula de maíz, por el aceite, y la de sal por el agua.

¿Te gustó preparar esta masilla de fécula de maíz? De ser posible puedes pedir a mamá, papá o a un adulto en casa que te ayude a encontrar un recipiente con tapa que te puede servir para conservarla y que no se seque.

Otra opción para conservar la masilla en buen estado es, al terminar de jugar con ella guardarla en el refrigerador en un recipiente tapado o en una bolsa de plástico. Recuerda que es momento de cuidarte; por eso la masilla que prepares debe ser para que solo la uses tú

La siguiente receta es para preparar una masilla tipo plastilina y para esta receta necesitas:

Masilla tipo plastilina.

Ingredientes:

2 tazas de harina.

1 taza de agua caliente.

½ taza de fécula de maíz.

½ taza de sal fina.

2 cucharadas de aceite comestible.

2 cucharadas de zumo de limón.

Colorante alimenticio en polvo de diferentes colores.

Recuerda que si no tienes en este momento lo necesario la puedes registrar y hacerla después. Incluso para esta masilla se necesitan más ingredientes que en las anteriores y hay algunos que ya utilizaste.

Los pasos por seguir son:

Toma un recipiente y mezcla la harina, la fécula de maíz y la sal. El siguiente paso lo debe realizar un adulto, recuerda, es de riesgo que utilices agua caliente. Una vez que estos ingredientes estén bien mezclados, añade el aceite comestible, el limón y el agua. Es importante que el agua esté hirviendo, por eso, antes de comenzar a amasar, es recomendable esperar unos minutos. Amasa hasta que todos los ingredientes estén incorporados. Deja enfriar; ¿Notas que, poco a poco, la masa va adquiriendo una consistencia parecida a la de la plastilina? Divide la masa en diferentes porciones y añade a cada una los colorantes alimenticios que selecciones. Luego tienes que volver a amasar para que el color se distribuya uniformemente.

¿Qué crees que sucede al agregar los colorantes? Seguramente la masa se pinta con el colorante. Observa si pasa eso. ¿En qué se parece esta masilla tipo plastilina a la masilla de fécula de maíz?

Observa y toca ambas masillas. Las dos están suaves, son blandas y su olor es similar.

Las masillas que elaboraste el día de hoy son para modelar y jugar, es importante que evites probarlas y comértelas.

Recuerda mantenerlas en un recipiente con tapa, así evitas que se sequen y puedes seguirlas usando. Cuídalas, ya que las utilizarás el lunes, en la sesión de Artes. ¿Sabes cuántos días faltan para el lunes?

Faltan 3 días y si tienes un calendario a la mano puedes darte cuenta de que está marcado el domingo 21 se conmemora el natalicio de Benito Juárez. Benito Juárez fue presidente de México en varias ocasiones, siendo uno de los personajes principales en el movimiento de Reforma.

Algunas de estas leyes son de gran importancia ya que ayudaron a resolver problemas del país. Gracias a él se estableció la educación pública pagada por el gobierno. Él dijo la frase célebre: “Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”.

Para concluir con esta sesión recuerda lo que aprendiste:

A experimentar con diversos materiales elaborando masillas. Descubriste qué cuidados necesita una masilla para conservarla en buen estado y así poder usarla muchas veces más. ¡Recuerda lavarte las manos antes y después de preparar una receta!

Inglés: Recordemos canciones, rimas y cuentos

Aprendizaje esperado: Participa en la entonación de canciones. Sigue la lectura. Explora libros de cuentos.

Énfasis: Recuerda los conceptos relacionados con entonación de canciones, seguimiento de lectura y exploración de libros de cuentos.

¿Qué vamos a aprender?

Recordarás conceptos relacionados con entonación de canciones, seguimiento de lectura y exploración de libros de cuentos. Para esta sesión necesitarás: tu cuaderno y lápiz.

In this session review, what you have learned in the past months such as songs, vocabulary, and stories. / En esta sesión repasa lo que has aprendido en los meses pasados como canciones, vocabulario y cuentos.

It is important that you review what you learned in past sessions so that you do not forget it. / Es importante que revises lo que aprendiste en sesiones pasadas para que no se te olvide.

¿Qué hacemos?

Start by remembering the weather. / Comienza recordando el clima. Below you have images of the some types of weather you must repeat the words. / A continuación, tienes imágenes de los algunos tipos de clima, debes repetir las palabras.

Sunny / Soleado

Cloudy / Nublado

Windy / Ventoso

The following song will help you give a funny answer, sing it in the rhythm that you like the most, and in each part of the song in which you mention that it is sunny, cloudy or windy, point to the image that represents it / La siguiente canción te va ayudar a dar una respuesta divertida, cántala en el ritmo que más te guste, y en cada parte de la canción en la que menciones que esta soleado nublado o ventoso, señala la imagen que lo representa.

Then look at the picture is a sad boy who seems to tell the rain to go away. This poster illustrates the song. / A continuación, observa la imagen es un niño triste que parece decirle a la lluvia que se vaya. Este poster ilustra toda la canción.

Ask whoever accompanies you to read you the lyrics of the song, you must continue the reading, as support you can use your finger, or a pencil so as not to get lost in the reading. / Pídele a quien te acompaña que te lea la letra de la canción, tú debes seguir la lectura, como apoyo puedes utilizar tu dedo, o un lápiz para no perderte en la lectura.

Notice that the words end with the same letters but not all the words that rhyme end with the same letter. Words that rhyme end with the same sound / Observa que las palabras terminan con las mismas letras, pero no todas las palabras que riman terminan con las mismas letras. Las palabras que riman terminan con el mismo sonido.

Repite las siguientes palabras y haz un gesto para representar lo que significa cada uno:

Rain / Lluvia

Away / Lejos

Play / Tocar

Observa el siguiente video de la canción y aprende los movimientos.

1. Rain, rain Little Jhony.

Little Johnny´s family also wanted the rain to go away This is Jhony's family: mommy, daddy, brother and sister. Jhony told the rain: little mommy/daddy/brother/ sister wants to play rain, rain go away. Jonhy. / La familia del pequeño Jonhy también quería que la lluvia se fuera, su familia de Jhony está integrada por: mami, papi, hermano y hermana. Jhony le dijo a la lluvia: la (el) pequeña(o) mamá/papá/ hermano/ hermana/ quiere jugar, lluvia, lluvia, vete ya.

Observa y escucha el siguiente video en el Jhony canta, y le dice a la lluvia que su familia quiere jugar.

2. Rain, rain little daddy.

Pobre Jhony, tiene ganas de jugar con su familia y la lluvia no se va, notaste que, aunque pareciera que es la misma canción, la música es diferente. Una misma canción puede cantarse con diferente música, es parte de lo divertido.

Look at the illustration of this other song. How can you observe, here you also find rhyming words. This song talks about a sailor you are going to pretend that you are a sailor or a sailor by wearing a sailor hat. / Observa la ilustración de esta otra canción cómo puedes observar, aquí también encuentras palabras que riman. Esta canción habla de un marinero vas a pretender que eres un marinero o una marinera al usar un sombrero de marinero.

Ask the person with you again to read the lyrics of the song and you will do the same exercise as in the previous one. / Vuelve a pedirle a quien te acompaña que te lea la letra de la canción y vas hacer el mismo ejercicio que en la anterior.

Tú puedes ser un marinero con tu sombrero y barquito imaginarios. Continue reading the song to find out what the sailor did: / Continúa con la lectura de la canción para saber qué fue lo que hizo el marinero. Canción:

In this song, you can identify that the words that rhyme are see and sea. / En esta canción puedes identificar que las palabras que riman son ver y mar.

See / ver

Sea / mar

This time they don't end with the letters but they do end with the same sound. / En esta ocasión no terminan con las letras, pero si terminan con el mismo sonido. Observa que se repite mucho, así es más fácil aprenderlas, haz los movimientos de cada una para que no te confundas.

In the following video, watch and listen to how they sing and mimic the song of the sailor who went to sea. / En el siguiente video observa y escucha como cantan y actúan con mímica la canción del marinero que se fue a la mar.

3. Cantando en el mar.

Como puedes observar y escuchar, una misma canción puede cantarse con diferente música, también puede bailarse o acompañarse con movimientos distintos. From the sea let's go to the forest, where a story took place. / Del mar vamos al bosque. Donde un cuento surgió.

Look at the pictures to help you remember that story. / Observa las imágenes para ayudarte a recordar ese cuento.

It is the story of Goldilocks and the three bears, review the vocabulary: / Es el cuento de Ricitos de oro y los tres osos, repasa el vocabulario:

Bowls / tazones

beds / camas

chairs / sillas

Son de diferentes tamaños porque cada uno pertenecía a la familia de los osos que Ricitos fue a visitar. Rembember the sizes: / Recuerda los tamaños:

big / grande

medium / pequeño

small / mediano

Para que no se te olvide haz los movimientos como dice la canción del chorrito que se hacía grandote y se hacía chiquito. Look at this mama Monkey and this baby monkey / Observa a esta mamá changa y a este bebé changuito.

Do you remember a song that talks about them? / ¿Te acuerdas de alguna canción que hable de ellos?

The song is called the 5 little monkeys. / La canción se llama los 5 monitos.

Listen to the audio and see what the monkeys do in bed / Escucha el audio y observa qué hacen los changuitos en la cama.

4. Audio five Little monkeys.

These monkeys are so funny. Do you know what monkeys like to eat? Let´s ask them? What do you like to eat / Estos changuitos son muy chistosos ¿Sabes lo que les gusta comer a los changos? Pregúntale: ¿Qué te gusta comer?

I like to eat bananas. / Me gusta comer plátanos.

Reminds you of a song that says: I like to eat apples and bananas / Te recuerda a una canción que dice: Me gusta comer manzanas y plátanos.

It is a song that you already learned. Listen to the song that I like to eat / Es una canción que ya te aprendiste. Escucha la canción que me gusta comer.

5. Video de la canción I like to eat.

You can also dance and make melody with your palms while you sing it. Sing and you can dance too. / También puedes bailar y hacer melodía con las palmas mientras la cantas. Canta y puedes bailar también.

6. Sonidos de animales de la granja.

Se parecen a los sonidos de los animales de la granja.

Where you have the Old MacDonald song written, you are going to read it and remember that it is from left to right / Donde tienes escrita la canción de Old MacDonald, vas a leerla y recuerda que es de izquierda a derecho.

Escucha y observa el siguiente video esta canción:

7. Video canción Old MacDonald.

La sesión ha terminado, recuerda que es muy importante que todo lo que aprendiste lo sigas poniendo en práctica.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna.

