Aprende en Casa 3 SEP: Actividades para preescolar, hoy 18 de febrero

Preescolar: Actividades SEP

El ciclo escolar 2020-2021 ha iniciado, sin embargo se ha visto afectado por la pandemia del coronavirus, por lo que la SEP ha implementado un nuevo método de estudio, clases en línea el cual han llamado Aprende en Casa 3 del cual aquí te dejamos lo que se estará trabajando este jueves.

Aprende en Casa III

Matemáticas: Observo, construyo y creo

Aprendizaje esperado: Construye configuraciones con formas, figuras y cuerpos geométricos.

Énfasis: Identifica atributos en figuras geométricas.

¿Qué vamos a aprender?

Construirás configuraciones con formas, figuras y cuerpos geométricos. Identificarás atributos en figuras geométricas. Pide a tu mamá, papá o algún adulto que te acompañe en casa que te apoyen a desarrollar las actividades y a escribir las ideas que te surjan durante esta sesión.

¿Qué hacemos?

¿Alguna vez has armado un rompecabezas? Cuando armes un rompecabezas, debe estar en una superficie plana y que no vaya a moverse, por ejemplo, en la mesa. También procura que todas las piezas estén boca arriba para poder ver toda la imagen.

Observa con atención, ¿Cómo son los lados de las piezas? Algunas piezas tienen cortes rectos, otras tienen lados curvos, también observa que hay piezas con lados largos y cortos.

Otra recomendación para el armado del rompecabezas: Cada vez que elijas una pieza trata de girarla, voltearla, etc.

Después de colocar varias piezas. Observa las piezas que te quedan. ¿Cuál crees que completa la figura? Si al armar el rompecabezas es más complicado de lo que parecía. Un consejo que te va a ayudar mucho cuando estés armando tu rompecabezas.

En la tapa de la caja viene la imagen completa del rompecabezas; si la observas con atención al armar el rompecabezas, se te hará más fácil saber en dónde va cada pieza. Observa el siguiente video, en él vas a conocer algunas figuras creadas con el tangram.

1. TANGRAM

¿Recuerdas que se te pidió el tangram para la sesión de hoy? Acomoda tus piezas del tangram en la mesa o el escritorio, recuerda que el tangram está compuesto por 7 piezas. Las observaste en el video anterior.

¿Cómo son las piezas del tangram? Observa las piezas, las piezas tienen lados rectos. Hay un cuadrado, cinco triángulos de tamaño pequeño, mediano y grande; y un romboide.

Aprende en Casa III

A continuación, tienes unas imágenes de tres modelos que te van a ayudar a construir usando las figuras del tangram una casa, un gato y un barco.

Aprende en Casa III

Aprende en Casa III

Aprende en Casa III

¿Cuál les gustaría armar primero? Recuerda que es muy importante observar detalladamente la imagen. Arma una figura por una. Observa, ¿Los lados del cuadrado son del mismo tamaño que los lados cortos del romboide?

¿Qué te pareció construir estas imágenes con tu tangram? Tienes que observar con atención el modelo y los atributos de las figuras para saber dónde y cómo colocar cada pieza. Con esto, aprendiste algunas estrategias para armar rompecabezas.

Si tienes tu libro Mi álbum. Preescolar de segundo grado, te reto a que hagas los modelos que aparecen en la página 35; la actividad se llama “Más tangram” C-11.

El Reto de Hoy:

Aprende en Casa III

O bien, puedes crear tus propios modelos con el tangram y con otras piezas; el límite es tu imaginación, como el Gato, que hace figuras con bloques de madera.

Observa el siguiente video.

2. Cápsula Gato y las Figuras

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

¡Continuemos con más actividades para preescolar!

Aprende en Casa III

Lenguaje: Instrucciones locas

Aprendizaje esperado: Interpreta instructivos, cartas, recados y señalamientos.

Énfasis: Interpreta instructivos, recetarios y crea un instructivo “Loco”.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a interpretar instructivos, cartas, recados y señalamientos. A partir de interpretar, recetarios crearás un instructivo. Pide a tu mamá, papá o algún adulto que te acompañe en casa que te apoyen a desarrollar las actividades que surjan durante esta sesión.

¿Qué hacemos?

Cuando tienes mucha hambre tu estómago hace un ruido y para solucionarlo tu mamá o algún adulto que se encuentra contigo buscan o preparan algo para que puedas comer y calmar tu hambre.

Imagina que en tu refrigerador tienen unos frijoles refritos en un recipiente. ¿Con qué puedes acompañarlos? ¿Con queso y jitomate en un plato? Pero sigue faltando algo más, y si agregas un bolillo.

¿Qué puede hacer tu mamá o el adulto que te acompaña, con estos ingredientes? ¿Se te antoja la torta de frijoles? ¿Cómo la pueden preparar? Se puede preparar siguiendo algunas instrucciones que puedes encontrar en una receta. Busca un recetario.

Lo primero que debes hacer es lavarte las manos. Recuérdale a tus familiares que, antes de preparar los alimentos, es importante tener las manos limpias. La receta para preparar una Torta de frijoles.

Ingredientes

Frijoles refritos.

1 Pan.

1 trozo de queso.

1 jitomate.

Chiles en escabeche al gusto.

Nota: Si tu no comes picante no le agregues a tu torta, eso es solo para quien come picante.

Los utensilios que se necesitan son:

Un cuchillo para cortar el pan y para rebanar el queso y el jitomate.

Una cuchara para untar los frijoles.

Un plato para colocar la torta.

Modo de preparación:

Paso uno: Cortar el pan por la mitad, recuerda pedir ayuda a un adulto para utilizar el cuchillo.

Paso dos: Quitar el migajón al pan.

Paso tres: Untar los frijoles refritos al pan, puedes untar los frijoles en ambas tapas si es que te gustan mucho los frijoles.

Paso cuatro: Rebanar el queso y agregar al gusto.

Paso cinco: Agregar rebanadas de jitomate y chiles en escabeche al gusto.

¡Listo! ahora disfruta de la deliciosa torta de frijoles. Observa la siguiente receta nutritiva y divertida.

1. Un día en Once Niños. Paletas de sandía

Tú crees que, ¿Sólo las recetas tienen instrucciones? Se les preguntó a niñas y niños de preescolar qué opinan, al respecto y esto fue lo que respondieron:

Hay instrucciones para usar aparatos.

Para jugar.

Para armar juguetes.

Para realizar experimentos.

También hay instrucciones para lavar la ropa.

Y para sembrar y cultivar.

¡Hay instrucciones para muchas cosas! Por ello vas a jugar a “Instrucciones locas”. Este juego consiste en utilizar la imaginación y la creatividad para crear instrucciones y así poder divertirte.

Pídele a tu mamá, papá o a quien te acompañe que te den algunas instrucciones y tú las vas a realizar y al final adivina de qué actividad se trata.

Paso 1. Lávate los dientes y baila.

Paso 2. Ponte la pijama mientras cantas tu canción favorita.

Paso 3. Métete a la cama, abraza tu almohada y tápate con la cobija.

Paso 4. Disfruta un cuento en compañía de tu persona favorita.

Paso 5. Apaga la luz e imagina que estás en el espacio.

Paso 6. Cierra los ojos.

¿Ya sabes de qué actividad son estas instrucciones? Corresponden a la actividad de ir a dormir, pero de una manera muy loca y divertida. En los siguientes videos conoce las instrucciones locas de algunas niñas y niños.

2. Bailar- Dereck

3. Jugar - Alexa

4. Peinarse - Julio

Con estos videos conoces nuevas instrucciones, y se observa que a los niños les gusta la música. En esta sesión aprendiste que las instrucciones te ayudan a realizar diferentes actividades; desde preparar alimentos hasta jugar con tus amigos.

¡Fue muy divertido seguir las instrucciones! Conociste cómo preparar una deliciosa torta de frijoles y hacer juegos. Todo, siguiendo las instrucciones. Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

