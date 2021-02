Aprende en Casa 3 SEP: Actividades para preescolar, hoy 12 de febrero

Este regreso a clases, la Secretaría de Educación Pública (SEP) preparó una gran variedad de actividades para preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, a través de su plataforma en línea Aprende en Casa 3.

Si te interesa conocer todos los ejercicios y preguntas de nivel preescolar para este viernes 12 de febrero, ¡continúa leyendo! Por cierto, no olvides resolver todos los ejercicios y añadirlos en tu carpeta de experiencias.

Preescolar: Actividades SEP

El ciclo escolar 2020-2021 ha iniciado, sin embargo se ha visto afectado por la pandemia del coronavirus, por lo que la SEP ha implementado un nuevo método de estudio, clases en línea el cual han llamado Aprende en Casa 3 del cual aquí te dejamos lo que se estará trabajando este viernes.

Aprende en Casa III

Mundo natural y social: ¿Qué hace tu familia?

Aprendizaje esperado: Conoce en qué consisten las actividades productivas de su familia y su aporte a la localidad.

Énfasis: A qué se dedican las personas en mi familia y en tú familia.

¿Qué vamos a aprender?

Conocerás distintos tipos de oficios y lo que aportan a la comunidad cada uno de ellos. Identificarás en que consisten las actividades productivas de tu familia. Pide a tu mamá, papá o algún adulto que te apoyen a desarrollar las actividades y a escribir las ideas que te surjan durante esta sesión.

¿Qué hacemos?

Has hecho muchas cosas divertidas esta semana, pero ¿Qué es lo que más te gustó? Puede que sea el día que bailaste en la clase de artes o cuando te escondiste y se tenía que contar hasta 10. Bien pues hoy también hay cosas muy divertidas.

Cierra tus ojos e imagina que entra Getsemaní con una canasta, ¿Qué te imaginas que puede traer en la canasta? ¡Es algo muy especial! Cuenta hasta tres y vas a observar lo que lleva adentro. Son unas ricas manzanas, pero ¿Por qué crees que estas manzanas son tan especiales?

Son especiales, porque las cosecharon sus abuelos de Getsemaní, y las quiere compartir. Sus abuelos viven en un rancho que tiene unos árboles muy altos. Y cada árbol da diferentes frutas, y ya tenía muchas listas para comer, así que sus abuelos las cosecharon para él.

Sus abuelos son los encargados de sembrar las semillas, las cuidan poniéndoles agua, hasta que crecen y se convierten en un árbol. A Getsemaní le gusta mucho mirar los árboles grandes y cómo pasa el sol a través de sus hojas, y ver crecer sus frutas.

¿A ti te gusta comer manzanas? Sabías que hay muchos tipos de árboles, además del manzano, que es el que da las manzanas, hay árboles que dan naranjas, otros que dan duraznos, unos que dan coco, otros pera. Algunas de las frutas que conoces vienen de un árbol.

Y cuando sus abuelos juntan todas las manzanas, ¿Sabes qué hacen con ellas? Sus abuelos son campesinos, ellos cuidan que los árboles tengan lo necesario para crecer y dar frutos, luego cosechan las frutas que están listas para comerse.

Después su abuelo las guarda en cajas de cartón, todas las peras en una caja, todas las manzanas en otra y así con todas las frutas y las llevan al mercado a vender, así las demás personas que viven en su comunidad pueden llevar frutas a sus casas para que su familia las coma.

Aprende en Casa III

Los campesinos son las personas que cuidan del campo para que haya frutas y verduras. Su trabajo es muy importante porque sin ellos no hubiese quien ayudara a que se dieran frutas y verduras ricas para comer en casa.

Así como el campesino, hay muchos oficios que apoyan a la comunidad donde vives. ¿Te gustaría saber cuáles más hay? El tío de Getsemaní tiene un tráiler, que es un camión súper grande, con una caja para guardar cosas, y él lo maneja para llevar la comida a las tiendas.

Y así las personas pueden ir a comprar lo que necesiten llevar a sus casas para preparar la comida. ¿Quieres ver cómo es su camión? Observa la siguiente imagen para que lo conozcas.

Aprende en Casa III

¡Qué camión tan grande! debe ser difícil manejarlo, así que su tío es un transportista y gracias a los transportistas se pueden tener cosas en las tiendas para poder comprar y llevar a las casas.

A veces su tío va a lugares muy lejos porque hay tiendas en muchos lugares de México, y tiene que manejar muchos días su camión. ¿Sabes qué pasaría si no hubiera transportistas?

No se podría comprar cosas en las tiendas, porque no habría quien las llevara. Por eso es muy importante el trabajo de los transportistas, para que se tenga lo necesario en casa, como la comida.

Otro ejemplo son las maestras y maestros. Gracias a ellos se aprenden muchas cosas, como en este momento, que, aunque no puedes ir a la escuela, estás aprendiendo con estas sesiones de Aprende en Casa.

Aprende en Casa III

Getsemaní también comentó que un día su maestra le platico que a ella le encanta su trabajo, cuando era niña, jugaba con sus primos a ser maestra de una escuela; así que cuando creció, estudió para poder trabajar como maestra en una escuela.

Y cuando sus alumnos aprenden lo que ella les comparte se siente muy feliz. Aparte los maestros no son los únicos que trabajan en la escuela, hay más personas, por ejemplo, personas que ayudan en la limpieza de la escuela para que esté muy limpia.

Ellos hacen todo lo posible para mantenerla reluciente y que los maestros puedan trabajar en ella.También algunas escuelas tienen camiones para llevar a los niños y las niñas de sus casas a las escuelas, entonces también hay choferes que manejan los autobuses escolares.

Aprende en Casa III

Getsemaní, cuando era un bebe y se enfermaba, sus papás la llevaban con su pediatra. ¿Sabes qué es una pediatra? Los pediatras son los doctores que se especializan en la salud de los niños y las niñas.

Algunos pediatras trabajan en hospitales, algunos trabajan en sus consultorios y hay pediatras que pueden ir a tu casa a revisarte si te llegas a sentir mal. ¿Recuerdas las veces que te han llevado con tu pediatra?

Cuando acudes con el pediatra, él te debe medir para tener un registro de cuánto has crecido, cuanto pesas y revisar tus ojos, oídos y boca, con una lamparita, también te ponen vacunas para mantenerte sana.

Aprende en Casa III

Es importante conocer todas las cosas diferentes que hacen las personas de las familias para cooperar en la comunidad del lugar donde vives, hay muchos oficios diferentes y todos son muy interesantes.

Los adultos pueden elegir en qué trabajar. Hay familias en donde varias personas comparten la misma profesión; y otras en donde eligen hacer cosas diferentes. Cuando se dice que comparten la misma profesión es, por ejemplo, una familia que son zapateros.

A lo mejor tienen una fábrica de zapatos, cortan la tela o la piel y la cosen a las suelas de los zapatos. Los hacen de diferentes tamaños, y de diferentes colores. Ese es un oficio que ha pasado a través del tiempo en esa familia.

Primero el abuelo fue zapatero y sus hijas e hijos eligieron también ser zapateros, cuando crecieron, por eso toda la familia se dedica a hacer zapatos. Esa familia hace zapatos y cuando los niños y niñas de esa familia crezcan, elegirán si quieren continuar siendo zapateros o no.

Aprende en Casa III

A continuación, observa y escucha los siguientes videos en los que niñas y niños mencionan algunas de las cosas que sus familias hacen para la comunidad.

1. Emily

2. Marcus

3. Sofía Margarita

4. Emilio y Elías

Hay muchas personas en las familias que hacen cosas para los demás, por ejemplo, la familia de Emily, que arreglan los coches cuando se descomponen y así puedan volver a funcionar, el papá de Sofía Margarita hace sillas, mesas y puertas para las casas.

La mamá de Marcus es enfermera en un hospital y cuida a los bebés cuando nacen dándoles de comer y poniéndoles una cobija para que estén muy calientitos. En el video de Elías y Emilio, su abuelo platicó que trabaja en la Refinería.

Él hace la gasolina que utilizan todos los transportes, como por ejemplo el camión del tío de Getsemaní y así pueda llevar las cosas a las tiendas, también la gasolina del camión de la escuela, o la gasolina del coche de la pediatra para que pueda ir al hospital.

Es por ello que son importantes todos los oficios, todos trabajan juntos para que se tenga lo necesario en la comunidad. En algunos lugares existen personas que hacen bordados, en la ropa como una camisa, ¡Parece que hacen magia con sus manos!

Primero tienen un dibujo y con una aguja y un hilo empieza a bordar hasta que toda la tela se llena de colores.

Aprende en Casa III

Las bordadoras hacen ropa muy hermosa, que compran las familias para poder vestirse. Un oficio puede ir pasando de generación en generación, de esta manera no se pierden las tradiciones. Para conocer más oficios observa las siguientes láminas:

Aprende en Casa III

Escucha la siguiente canción de los oficios, con ella puedes aprender lo que las personas hacen para su comunidad.

5. Canción Pablo de los oficios.

El Reto de Hoy:

Platica con tu familia, ¿Qué hace cada persona en su trabajo, y cómo aporta a la comunidad? También sobre lo que a ti te gustaría ser cuando seas más grande.

¡Continuemos con más actividades para preescolar!

Aprende en Casa III

Inglés: Exploremos nuevas canciones

Aprendizaje esperado: Participa en la entonación de canciones.

Énfasis: Explora canciones infantiles.

¿Qué vamos a aprender?

Participarás en la entonación de canciones. Explorarás canciones infantiles. Para esta sesión necesitas los siguientes materiales:

Aprende en Casa III

Are you taking care of yourself? Remember to keep in mind these recommendations. / ¿Te estás cuidando? Recuerda tener en cuenta estas recomendaciones.

1. Video recomendaciones

¿Atendiste a las recomendaciones? Por qué debes recordar que es muy importante: Mantener una sana distancia, comer saludablemente, usar cubrebocas si vas a salir de casa y lavarte las manos.

¿Qué hacemos?

Do you know the letters of your name? / ¿Conoces las letras que conforman tu nombre? What if you sing the alphabet? / ¿Qué te parece si cantas el alfabeto?

Aprende en Casa III

Ahora ya conoces las letras del alfabeto en inglés y puedes armar tu nombre. ¿Quieres saber cómo? For example: my name is: Martha and the first letter is M. / Por ejemplo: mi nombre es Martha y la primera letra es la M.

¿Cuál es la letra inicial de tu nombre en inglés? Practica la pronunciación de esta letra escuchando la canción nuevamente, después haz lo mismo con las otras letras de tu nombre. You have some images; you are going to observe them. / Tienes algunas imágenes las vas a observar.

Aprende en Casa III

Después en tres tarjetas dibuja algo parecido a estas imágenes y pide a quien te acompañe que en otras tres tarjetas te apoye a escribir las siguientes palabras que ahora están incompletas, pero son pistas de las canciones de las actividades que vas a realizar, ¿De qué crees que se traten las pistas?

_us

_ungle

_tar

The first picture is a bus. / La primera imagen es un autobús. Y su canción es la siguiente y se llama: The wheels on the bus. / Las ruedas del camión. ¿Quieres saber cómo va? Canta la canción con un adulto en casa.

English

The wheels on the bus go round and round.

Round and round,

round and round.

The wheels on the bus go round and round,

all through the town.

Español

Las ruedas del autobús dan vueltas.

Vueltas y vueltas,

vueltas y vueltas.

Las ruedas del autobús dan vueltas,

por toda la ciudad.

Aprende en Casa III

English

The wipers on the bus go swish, swish, swish, swish, swish, swish,

Swish, swish, swish.

The wipers on the bus go swish, swish, swish,

All through the town.

Español

Lo limpiadores del autobús hacen swis, swis, swis,

swis, swis, swis,

swis, swis, swis.

Los limpiadores del autobús hacen swis, swis, swis.

por toda la ciudad.

Aprende en Casa III

English

The horn on the bus goes beep, beep, beep,

beep, beep, beep,

Beep, beep, beep.

The horn on the bus goes Beep, beep, beep,

all through the town.

Español

El claxon del autobús suena beep, beep, beep,

beep, beep, beep,

Beep, beep, beep.

El claxon del autobús suena beep, beep, beep,

por toda la ciudad.

Aprende en Casa III

English

The doors on the bus go open and shut, open and, open and shut.

Open and shut, open and shut, open and shut, open and shut.

Open and shut, open and shut, open and shut, open and shut.

The doors on the bus go open and shut, open and shut, open and shut,

all through the town.

Español

Las puertas del autobús se abren y cierran, se abren y cierran.

Se abren y cierran, abren y cierran, abren y cierran.

Se abren y cierran, abren y cierran, abren y cierran.

Las puertas del autobús se abren y cierran abren y cierran, abren y cierran

por toda la ciudad.

Aprende en Casa III

English

The baby on the bus says wah, wah, wah,

wah, wah, wah,

wah, wah, wah.

The baby on the bus says wah, wah, wah,

all through the town.

Español

Él bebe en el autobús dice: wah, wah, wah,

wah, wah, wah,

wah, wah, wah.

Él bebe en el autobús dice wah, wah, wah,

por toda la ciudad.

Aprende en Casa III

Did you know the song? / ¿Conocías la canción? That is the first song. / Es la primera canción. You are going to sing the second song. / Vas a cantar la segunda canción. ¿Qué te parece?

La imagen ilustra una selva. ¿Qué crees que haya en una selva? Pues una vegetación muy diversa. Y además muchos animales.

Aprende en Casa III

Por ejemplo, los animales que viven en la selva son, el loro, chango, tigre, serpiente y cocodrilo.

Aprende en Casa III

Trata de inventar una canción con estos animales que viven en la selva. Pide a quien te acompañe en casa que te mencione los animales en español y tu dirás los nombres en inglés que correspondan al animal que te mencionaron. Después verifica con las siguientes respuestas que lo hayas hecho correctamente.

Loro / Parrot.

Chango / Monkey.

Tigre / Tiger.

Víbora / Snake.

Cocodrilo / Crocodile.

¿Lograste acertar con los nombres en inglés? Es momento de una última canción “La de la estrella” ¿Ya sabes qué canción es?Se trata de: “twinkle, twinkle little star”. ¿Sabes qué significa?

Significa estrellita centelleante. Esta canción sirve para cuando quieres relajarte un poco. ¿Do you know this song? / ¿Conoces esta canción? ¿Qué te parece si la cantas? Dibuja los siguientes animales búho, grillos y una estrella, para que los muestres al momento de estar cantando la canción.

English

Twinkle, twinkle, little star,

how I wonder what you are,

Up above the world so high.

Like a diamond in the sky,

twinkle, twinkle little star,

How I wonder what you are.

When the blazing sun is gone.

When he nothing shines upon,

Then you show your little light.

Twinkle, twinkle, all the night,

Twinkle, twinkle, little star.

How I wonder what you are.

Español

Brilla, brilla pequeña estrella,

cómo me pregunto lo que eres,

por encima del mundo tan arriba.

Como un diamante en el cielo,

brilla, brilla, pequeña estrella,

cómo me pregunto lo que eres.

Cuando el sol abrasador se haya ido.

Cuando nada brilla,

entonces muestras tu pequeña luz.

Centelleo, centelleo, toda la noche,

brilla, brilla, pequeña estrella.

Cómo me pregunto lo que eres.

Recuerda que esta la puedes cantar cuando te quieras relajar y compartirla con algún familiar que tengas cerca. Did you like the song? ¿Te gustó la canción? Si te dio un poco de sueño se debe a que es una canción de cuna, pero hay una sorpresa para ti, ¿Quieres saber de qué se trata?

Carola canta esta canción, pero a su estilo particular. Escucha el siguiente video:

En la siguiente actividad vas a jugar. ¿Quieres saber de qué se trata el juego? Here we are going to find the correct picture. / Aquí vas a encontrar la imagen correcta. So please, be attentive, por favor, recuerda estar atenta/o.

Pide a un adulto te apoye a jugar, el adulto va a decir el nombre que corresponde a una de las imágenes que viste anteriormente, tu tienes que señalar a cuál corresponde.

Now, let’s see if you remember the alphabet. / Ahora vas a ver si recuerdas el alfabeto porque vas a completar estas palabras. Ya las debes tener en tus tarjetas escritas, ¿Recuerdas?

_us

_ungle

_tar

Con la ayuda de tu familiar en casa completa cada palabra con una del alfabeto, una vez que lo hayas hecho comprueba con las siguientes respuestas si estas bien.

bus

jungle

star

Ahora elije una de las tres canciones que viste y canta nuevamente. Do not forget to share what you learned with your parents and friends. / No olvides compartir lo que aprendiste con tu familia y amigos. See you next session! ¡Nos vemos la próxima sesión!

El Reto de Hoy:

Practica en casa y comparte con tus familiares las canciones que cantaste y realizar un dibujo. Si tienes dudas o necesitas ayuda para realizar las actividades propuestas o alguna sugerencia y quieren compartirlas con nosotros pueden enviarlas al correo aprende_en_casa@nube.sep.gob.mx.

