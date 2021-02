Aprende en Casa 3 SEP: Actividades para preescolar, hoy 11 de febrero

Este regreso a clases, la Secretaría de Educación Pública (SEP) preparó una gran variedad de actividades para preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, a través de su plataforma en línea Aprende en Casa 3.

Si te interesa conocer todos los ejercicios y preguntas de nivel preescolar para este jueves 11 de febrero, ¡continúa leyendo! Por cierto, no olvides resolver todos los ejercicios y añadirlos en tu carpeta de experiencias.

Preescolar: Actividades SEP

El ciclo escolar 2020-2021 ha iniciado, sin embargo se ha visto afectado por la pandemia del coronavirus, por lo que la SEP ha implementado un nuevo método de estudio, clases en línea el cual han llamado Aprende en Casa 3 del cual aquí te dejamos lo que se estará trabajando este jueves.

Aprende en Casa III

Matemáticas: ¿Los problemas numéricos de…?

Aprendizaje esperado: Resuelve problemas a través del conteo y con acciones sobre las colecciones.

Énfasis: Resolución de problemas numéricos.

¿Qué vamos a aprender?

Resolverás problemas numéricos.Solucionarás problemas de agregar, de quitar y observar cantidades iguales. Pide a tu mamá, papá o algún adulto que te acompañe en casa que te apoyen a desarrollar las actividades y a escribir las ideas que te surjan durante esta sesión.

¿Qué hacemos?

Para iniciar con la sesión pide a un adulto te acompañe a elaborar una banda numérica que sea del 1 al 10.

Una de tus compañeras llamada Ana, cuenta lo que le ocurrió un día cuando asistía a clases en su escuela. Resulta que cierto día tuvo imprevisto y casi llega con retraso a clases, pero por suerte ese día su mamá la llevaba temprano.

Como todos los días, tenía que tomar el transporte para llegar a su escuela; pero cuando pasó su transporte, sólo tenía 5 asientos vacíos y ella estaba formada en la fila en el 7º lugar, así que tuvo que esperar a que pasara el siguiente transporte.

Para que entiendas mejor lo que ocurrió con Ana con tu banda numérica ubica el número 7, ese corresponde al lugar de la fila donde se encontraba Ana. Debes contar desde el 1 hasta llegar al 7.

En el transporte sólo tenía 5 asientos vacíos, así que cuenta del 1 al 5. Ana su mamá y ella tuvieron que esperar al siguiente transporte porque no alcanzaron lugar en el que pasó primero.

Ahora vas a resolver problemas numéricos. ¿Te gustan los problemas numéricos? Estos te ayudan a resolver situaciones en la vida cotidiana; como cuando hiciste un picnic y repartiste la comida, ¿Te acuerdas?

¿Qué tipo de problemas numéricos crees que vas a resolver? En esta ocasión vas a resolver problemas de agregar, quitar y de observar cantidades iguales. Seguramente, le ayudas a tu familia a poner la mesa cuando van a comer.

Tu papá o mamá quizás te enseñaron cómo hacerlo, primero debes contar cuántas personas van a comer y después cuentas los platos, las cucharas y los vasos para que cada uno tenga uno de cada uno.

Al repartir la misma cantidad de platos, vasos y cucharas, estás resolviendo un problema de igualación. Para resolver más problemas de igualación con la siguiente imagen. ¿Qué observas?

Aprende en Casa III

¿Cuántos manteles hay en la mesa? Hay 6 manteles. El niño que está ayudando a poner la mesa, ¿Cuántos platos ha colocado? 6 platos. ¿Cuántas servilletas ha colocado? 4 y ¿Cuántas le faltan por poner? las últimas 2 servilletas que tiene en la mano.

¿Ya coloco todos los vasos? Cuenta cuántos vasos ya tiene puestos en la mesa.

Son 3 vasos y si son 6 lugares, ¿Cuántos le faltan? La respuesta es que son 3 vasos los que faltan.

¿Y los cubiertos? Revisa cucharas, tenedores, cuchillos. De cucharas si tiene las 6, pero de tenedores solo tiene 5 entonces, ¿Cuántos le faltan? ¡Le falta uno! De cuchillos solo tiene 2, ¿Cuántos le faltan? Serian 4 los que le faltan.

Revisa en tu banda numérica si la respuesta es correcta. Hay sólo 2 cuchillos y ¿Cuántos faltan para llegar a 6? Hay dos cuchillos y se deben de poner 6, entonces ubica en la banda cuántos números faltan para llegar al 6 y esa es la respuesta.

Ahora que estás contando es buen momento para cantar la Canción de “Los números” de los hermanos Rincón, en lugar de bailar la canción, muestra las siguientes imágenes al tiempo en que vas cantando. Pide a un adulto en casa que te ayude con las tarjetas.

Aprende en Casa III

Audio de la canción “Los números de los hermanos Rincón”.

Si no entendiste una parte de la canción, no te preocupes, ya que es algo nuevo para ti. Para aprender solo necesitas un cuaderno o también hojas blancas para dibujar. Ahora la parte donde dice que 9 son 3 veces 3, es en donde puede te hayas confundido.

¿Qué te parece si lo dibujas en tu cuaderno o hojas blancas? Así puedes comprender a que se refiere. Primero dibuja 3 palitos, bolitas o lo que quieras, ahora haz otro conjunto de 3 palitos, finalmente dibuja otro conjunto de 3 palitos.

Cuenta todos los palitos que dibujaste, si utilizas las tarjetas queda de la siguiente forma. Deben ser en total 9. Primero son 3, después otros 3 y al último otros 3, por eso dice que 9 son 3 veces 3.

¡Esto de resolver problemas es muy divertido! en esta parte de la canción, agregaste tres a los primeros tres y después los demás. Este fue un problema de agregar, escucha a Janet Pankowsky quien narrará el Cuento “El sueño de dos amigos” de Shin Ji-Yun y Lee Hycon-Jcong.

Había una vez en el bosque, un lobo llamado Gomgom. Al igual que los demás lobos, Gomgom salía a cazar todas las mañanas, pero Gomgom realmente no le gustaba cazar.

El sueño de Gomgom era escribir bonitos cuentos; al mismo que sentir el aroma de las flores y remojar sus patas y la cola en el arroyo.

¡Qué grandioso sería si yo pudiera vivir haciendo solo las cosas que me gustan! Gomgom pensaba en esto todos los días.

En una aldea, no muy lejos del bosque había una niña que se dedicaba a la crianza de ovejas. Su nombre era Damdam. Cada mañana, Damdam llevaba rebaños de ovejas al campo para que alimentarán.

Cuidar ovejas aburría a Damdam. Su sueño era viajar por barco a un país lejano.

¡Qué grandioso sería si todos los días de mi vida fueran entretenidos e interesantes!

Damdam pensaba en esto todos los días.

Un día, Gomgom buscaba comida y Damdam llevaba el rebaño de ovejas al campo. En eso los dos se encontraron.

Gomgom contó rápidamente las ovejas de Damdam.

Lo siento mucho, pero no puedo negar que soy un lobo, de las diez ovejas que tienes, debo llevarme tus ovejas.

Al instante, Damdam reconoció que Gomgom era un lobo muy especial.

¿Cómo es que me vine a encontrar con un lobo que es amable y que sabe contar? Pensó.

Te doy mis diez ovejas, solo porque eres un lobo muy especial, dijo Damdam.

Gomgom quedo sorprendido.

Pero necesito tiempo para despedirme de ellas, ¿Te las puedes llevar mañana?

Tras pensarlo detenidamente Gomgom prometió encontrarse con Damdam al día siguiente y volvió a su casa.

Al día siguiente Damdam fue a la pradera con sus diez ovejas allí formo dos grupos de cinco ovejas cada uno.

Un momento después Gomgom apareció. Vengo por las diez ovejas que me prometiste ayer.

Damdam respondió fingiendo no saber nada. Lo siento quizá traje las ovejas de otro mis ovejas son diez, pero hoy solo cinco ovejas y cinco ovejas.

Si es así, volveré mañana, dijo Gomgom desilusionado, se sintió inquieto cuando llego a casa, es raro muy raro, siento como si me hubieran engañado.

Gomgom pensó con atención mientras remojaba sus patas y su cola en el arrojo, vio que había piedras sobre sus pies tomo cinco piedras en cada mano y al unir sus manos Gomgom conto diez piedras.

Si 5 y 5 son lo mismo que 10 dijo Gomgom contento de haber resuelto el problema.

Al día siguiente fue a ver a Damdam.

He venido a recoger mis ovejas 10 está bien y 5 y 5 también en los dos casos serán 10.

Damdam quedo sorprendida y dijo eres listo de veras, pero me volví a equivocar mis ovejas son, pero estas son 6 y 4.

Gomgom miro hacia los dos grupos de ovejas, no eran diez, ni 5 y 5, eran 6 y 4.

Está bien regresare mañana dijo Gomgom sintiéndose inquieto en el camino de vuelta a casa.

Gomgom pensó cuidadosamente y recogió las piedras que había utilizado el día anterior esta vez tomo seis en una mano y 4 en la otra, luego junto las manos y conto.

Aja, 6 y 4 es igual a 10, igual que 5 y 5 Gomgom se sintió aliviado como si espantara una mosca de la ceja.

Al día siguiente Gomgom estaba contento y corrió hasta el prado ahí encontró a Damdam que al verlo le dijo emocionada es cierto 6 y 4 son lo mismo que 10 y 5 y 5 pero que hacemos ahora, hoy traje 3 y 7.

Gomgom miro las ovejas y se quedó pensando y se fue. Se sentó junto al arroyo, esta vez sentía como si algo se le hubiera atorado, así que dividió las piedras en 7 y 3, y sumó.

Tal y como lo imaginaba las piedras seguían siendo 10, 7 y 3 también son 10.

Tras comprender que 7 y 3 son 10 Gomgom decidió prevenirse para que no lo volvieran a engañar.

Gomgom tomo un puñado de piedras del río y las movió formando grupos de 10 toda la noche. A la mañana siguiente Gomgom hizo un cuadro. Gomgom tomo el cuadro y se fue al campo, hoy por fin podré traerme a las ovejas dijo mientras corría apenas tenga no volveré a contar ni encontrarme con Damdam.

Al pensar esto Gomgom se entristeció, Damdam le caía bien y con el tiempo la había tomado mucho cariño.

Cuando llego al prado Gomgom le dio la tabla a Damdam que siempre sumaba 10

Ahí tienes todos los casos en que puede dar 10 le dijo y al ver la tabla Damdam le respondió.

¡Oh! pero las que hoy traje son 5 ovejas 3 ovejas y 2 ovejas. Gomgom miro tres grupos de ovejas y exclamó

5, 3 y 2 otra vez igual y empezó a llorar. ¡No puede ser, no puede ser!

Al ver sus lágrimas Damdam se sorprendió. Lo siento Gomgom la razón por la que te engañe es porque tenía ganas de verte todos los días.

Gomgom sollozo al escuchar las palabras de Damdam.

No lloro de tristeza, si no de felicidad, podré encontrare contigo todos los días y haremos sumas.

Entonces Damdam le tendió sus manos para estrechar la mano peluda de Gomgom. Damdam y Gomgom se hicieron muy buenos amigos, pero aún quedaba un problema Gomgom no había encontrado algo que comer pues no podía llevarse las ovejas de su amiga Damdam y Gomgom estudiaron el problema, hasta que se les ocurrió una idea, publicar un libro que se llamará contando hasta 10 con piedras.

Como en su sueño Gomgom, escribió página tras página mientras se remojaba en el arroyo y uniendo varias páginas Gomgom por fin formo su libro, con la venta de sus libros Gomgom consiguió suficiente dinero para comprar comida y estaba muy feliz porque ya no tenía cazar.

¿Quién crees que vendió el libro de Gomgom? Pues su amiga Damdam, como Damdam siempre lo había soñado vendió los libros viajando en barco, que felicidad iba Damdam navegando.

Qué lista Damdam, que engañaba a Gomgom diciéndole diferentes combinaciones que hacían en total 10. Y Gomgom después de practicar el conteo con piedras se daba cuenta que todas las combinaciones hacían 10. En sí, son varias, ¿Quieres conocer algunas? ¡Bien, aquí están!

Imagina que están las 10 ovejas de Damdam. En el siguiente conjunto de números del 1 al 10.

Aprende en Casa III

Puedes encontrar que está la combinación de 5 y 5, la cual significa que al sumar 5+5 te da 10.

Aprende en Casa III

Aquí puedes encontrar que esta la combinación de 6 y 4, la cual significa que al sumar 6+4 te da 10.

Aprende en Casa III

Y ahora puedes encontrar que esta la combinación de 7 y 3, la cual significa que al sumar 7+3 te da 10.

Aprende en Casa III

Y esta es la de 8 y 2, la cual significa que al sumar 8+2 te da 10.

Aprende en Casa III

La de 9 y 1, la cual significa que al sumar 9+1 te da 10 también.

Aprende en Casa III

Y finalmente esta es la combinación de tres conjuntos que Damdam, que está conformada por 5, 3 y 2, que significa que al sumar 5+3+2 da 10.

Aprende en Casa

Realiza la actividad, para practicar y saber más, ¿Cuántas combinaciones más hay? Puedes usar piedras como las usaba Gomgom para hacer tus combinaciones.

Es muy divertido hacer las combinaciones y también resolver los problemas de agregar y quitar, ¿quieres conocer cómo resuelven problemas numéricos unos niños? Se trata de Oscar, Marjorie, Uriel y Elías. Observa como lo hacen:

1. Óscar

2. Marjorie

3. Uriel

4. Elías

Es interesante, cada uno resuelve su problema numérico contando. En casa puedes jugar a inventar problemas como los que compartieron estos niños y con los materiales o juguetes que tienes en casa.

Cómo pudiste observar los niños de los videos, usaron cosas que tenían en casa como carritos, pelotas, adornos del cabello y animalitos de juguete. Algunos niños enviaron al Buzón el registro de la solución de sus problemas numéricos, observa las siguientes imágenes.

Observa el primer registro lo hizo Alberto, su problema es este: “Yo tenía 3 perros, entonces me quitaron 2 ¿Cuántos quedaron?”.

Aprende en Casa III

Alberto registra su problema usando dibujos y un número. Con estos recursos registra primero lo que pasó en el inicio de su problema, o sea que hizo el dibujo de los 3 perros, después, para explicar que le quitaron 2.

Encierra dos de los tres perros que había dibujado y el perro que dejas afuera es el perro que le quedó y además escribe el número 1 al perro que le quedó. Observa con detalle su dibujo y señala cada elemento para que quede más claro.

Ahora otro, este es el registro del problema que inventó Vania, “Yo tenía 6 mariposas y entonces le regalé 3 a mi hermana y yo me quedé con 3”. Primero escribió el número 6, después lo borró un poco y escribió el 3 que son las mariposas que le regaló a su hermana.

Finalmente escribió el otro 3 que es el que corresponde a los 3 con las que se quedó. Este es un problema de quitar y usó sólo números en su registro.

Aprende en Casa III

Recuerda que esas mariposas no eran de verdad ¿eh? no se debe jugar con las mariposas porque pueden ser lastimadas.

Ahora vas a conocer el problema de Leslie: “Yo tenía 5 sillas y le presté 1 a la maestra Lupita” mira primero escribió el número 5, y ahí están las sillas: 1, 2, 3, 4, 5, luego borró la 5ª silla y en su lugar escribió un 4 pero invertido.

Finalmente dibujó la silla que le prestó a la maestra Lupita, y ¿Esas letras? ¿Sabes qué son? Así escribe Leslie su nombre.

Aprende en Casa III

¿Cómo harías los registros de tus problemas? ¡Con números, con dibujos, con letras o de qué otra forma!

Observa el registro del problema de Adrián, “Yo tenía 5 muñequitos y mi amigo me pidió 2 ¿Cuántos me quedaron? Observa el registro están 5 que tenía al principio, después el 2, y al final el 3 que son los muñecos que le quedaron, pero esas letras, ¿Qué dirán?

Aprende en Casa III

El que sigue es otro problema de Leslie: Yo tenía 3 carros y mi mamá me regaló otros 3, ¿Cuántos tengo? Primero dibujó los tres de la izquierda y después los tres de la derecha y mientras iba dibujando los carros los iba contando. Al final escribió el 6 que es el total de los carros.

Aprende en Casa III

Ahora el último es un problema de quitar y también es de Leslie: Yo tenía 10 perritos y me quitaron 6 y ya me quedan 4. Mira aquí se ve como un poco de unos dibujos. Leslie primero dibujó los 10 perritos y después borró los 6 que le quitaron.

Aprende en Casa III

Dejó los dibujos de los 4 perros que le quedaron también en este registro borra cuando son problemas de quitar, ya que al borrar significa que está quitando.

Para concluir con esta sesión recuerda lo que aprendiste:

1. Resolviste problemas de igualación al hacer la actividad de poner la mesa.

2. Cantaste la canción de los números con imágenes.

3. Escuchaste un cuento.

4. También viste los problemas de los niños.

5. Aprendiste más sobre la resolución de problemas numéricos.

6. Finalmente viste registros de problemas de agregar y de quitar utilizando diferentes estrategias.

Recuerda que todos los días encuentras problemas matemáticos; por ejemplo, al poner la mesa y guardar tus juguetes. Platícalo con tu familia.

El Reto de Hoy:

Realiza las actividades del día en casa con tu familia, crea y resuelve problemas de igualación, problemas numéricos utilizando diferentes estrategias como las que utilizaron en los registros que enviaron al buzón.

¡Continuemos con más actividades para preescolar!

Aprende en Casa III

Lenguaje: Explica por qué

Aprendizaje esperado: Argumenta por qué está de acuerdo o en desacuerdo con las ideas y afirmaciones de otras personas.

Énfasis: Ofrece razones para expresar acuerdo o desacuerdo.

¿Qué vamos a aprender?

Jugarás con tu imaginación. Crearás diferentes alternativas para convivir con un monstruo a partir de la historia de un libro y te divertirás mucho.

Expresarás tu opinión del por qué estás de acuerdo o en desacuerdo. Pide a tu mamá, papá o algún adulto que te acompañe en casa que te apoyen a desarrollar las actividades y a escribir las ideas que te surjan durante esta sesión.

¿Qué hacemos?

Carla escribió al buzón de Aprende en casa y cuenta que extraña mucho la escuela, a sus amigas, amigos, a sus maestras y maestros, pero que también extraña leer libros en el salón pues disfruta mucho esos momentos de lectura.

Pero que afortunadamente en las sesiones que tiene en casa ha tenido la oportunidad de conocer varios libros, le encantan los cuentos que ha leído y también aprende mucho de los libros informativos que se han compartido para aprender más del mundo que la rodea, como el día en que se platicó de los nidos ¿Recuerdas?

Los libros son fantásticos, es por ello que hoy vas a conocer un cuento, es sobre un monstruo. Es muy probable que ya conozcas varios libros que tienen como personaje principal un monstruo, ¿Recuerdas que describiste sus características y hasta hiciste tu propio monstruo?

¿Qué nombre le pusiste? Es importante que recuerdes todo lo que has aprendido durante este tiempo en las sesiones en casa. En el programa televisivo se va a leer el libro “Cuando nace un monstruo” y fue escrito por Sean Taylor e ilustrado por Nick Sharratt.

Este libro es de los favoritos de muchos niños y niñas. ¿Sabes por qué? Porque es posible ir imaginando las alternativas del monstruo, le podrían haber pasado cosas muy graciosas. En especial este cuento, explica las dos posibilidades que tenía el monstruo en distintas circunstancias.

Por ejemplo, vivir en los bosques lejanos o quedarse debajo de la cama, ¿Qué te parece si ahora juegas con las opciones que tenía? El juego consiste en que imagines que el monstruo decide ¡Quedarse a vivir debajo de tu cama! ¿Qué harías?

Puedes quedarte muy quieta o quieto todas las noches, casi sin moverte, para que el monstruo pueda dormir también y no despertarlo. ¿Crees que pasar toda la noche sin moverte sería un poco incómodo?

Puede ser que, si el monstruo se queda a vivir debajo de tu cama, lo invites a jugar contigo y además le pidas que te cuente historias asombrosas antes de dormir. ¿Qué más puede pasar?

Ahora, prueba con otra parte del cuento que conociste. ¿Qué pasaría si de pronto al monstruo le cayera encima crema de verduras? Es posible que el monstruo descubra que la crema esta deliciosa y que el sabor de las verduras le resulte exquisito y hasta pida que le sirvan la sopa de verduras en un plato.

¡Es una alternativa muy nutritiva! Observa y escucha lo que dicen algunos niños y niñas sobre lo qué piensan al respecto de lo que le sucedió a este monstruo del cuento que conociste, y qué harían ellos si se encontraran al monstruo de la historia.

1. Isaac

¿Escuchaste lo que contó Isaac? Él está de acuerdo con la idea de que si hubiese un monstruo debajo de su cama lo invitaría a jugar con sus juguetes y que no les diría a sus papás.

2. Sofía Ortiz

¿Es divertido lo que dice Sofía? Poder llevar al monstruo a tu escuela y que todos quisieran jugar a la hora del recreo contigo. Sólo recuerda que los juegos donde hay aventones o jalones pueden provocar accidentes. Afortunadamente este juego, de imaginar qué harías con un monstruo, es muy seguro.

3. Sofía Casique

4. Maximiliano

¿Piensas que el monstruo del cuento es amigable y que no muerde? ¿Te gustaría que se quedara a bailar contigo? como dijo Sofía, puedes aprender a bailar diferentes ritmos de música.

Y bueno, lo de atravesar paredes como dice Maximiliano, ¿Te gustaría? porque quizá al monstruo, como está muy grande, no le dolería, pero para ti sería un poco doloroso eso de atravesar la pared.

¡Qué interesantes las ideas de Maximiliano y Sofía! ¿Te gustó jugar con la imaginación? Creaste diferentes alternativas para convivir con un monstruo a partir de la historia del libro y te divertiste mucho.

Es momento de un juego que también te puede gustar. Utiliza unas tarjetas y pide a un adulto que te acompañe, que juegue contigo y que escriba las siguientes palabras en las tarjetas.

Dulces

Perro

Lluvia

Tu compañero debe leer la palabra que está escrita y tú dices una razón por la que te gusta lo que está escrito y una razón por la que NO te gusta.

Por ejemplo, sacas la tarjeta donde está escrita la palabra “DULCES”, tú dices que los dulces te gustan porque hay de muchos sabores y son deliciosos, pero también puedes decir alguna razón por la que no es bueno comer dulces.

Por ejemplo que los dulces no son tan buenos porque no son nutritivos, además, tienen mucha azúcar y le puede hacer daño a sus dientes. En lugar de comer dulces puedes comer frutas porque son deliciosas y contienen azúcar de forma natural.

La segunda palabra “PERRO” puedes decir que son juguetones si te gusta acariciarlos y sacarlos a pasear. Hay perros que son maltratados y eso no le gusta porque los perros son seres vivos que merecen atención y cuidados.

¿Tienes a un perro cómo mascota en casa? ¿Qué disfrutas hacer con tu perro? ¿Hay algo que no te guste de los perros? Si sale la tarjeta de “LLUVIA”. ¿A ti por qué te gusta la lluvia? ¿O por alguna razón no te gusta?

Que no te gustes porque no tienes buenos recuerdos, porque te resfrías muy fácil o porque no puedes jugar en el patio cuando comienza a caer la lluvia, porque te puedes enfermar y entonces tienes que suspender tus juegos.

O que te gusta mucho que llueva, porque deja la tierra húmeda y eso hace que tenga un olor fresco que es agradable. Es momento de que comiences con este juego, saca tu primera tarjeta.

¿Te gustó el juego? ¡Ojalá lo hayas disfrutado! No olvides incluir en tu tarjetero de cuentos el libro que conociste hoy, ¿Recuerdas cuál era el título? Se llama “Cuando nace un monstruo. Pide a quien te acompañe te apoye en anotarlo.

¡Ya tienes varias tarjetas en las que aparece escrita la palabra monstruo, porque has leído varios libros que tienen como personaje principal un monstruo! No olvides que gracias a los libros y sus historias puedes imaginar y aprender mucho.

Para concluir con esta sesión recuerda lo que aprendiste:

Mientras jugaste usaste tu imaginación.

Expresaste porque te resulta agradable o no, cada una de las palabras de las tarjetas.

El Reto de Hoy:

Juega a “DAR RAZONES” con tu familia puedes utilizar las mismas palabras que tienes en las tarjetas o puedes pensar en algunas otras, lo importante es que expliquen por qué les agrada o desagrada cada una de ellas.

